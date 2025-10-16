Indicatori: Sistema a impulsi per anziani

Sistema a impulsi per anziani:

L'indicatore colora le candele rosse, verdi e blu a seconda della direzione della tendenza (sommata alla media mobile e al MACD).

Author: Nikolay Kositsin

 

Salute!

 
Grazie plz ea exp impulsiva aggiungere stop di trading e passo plz grazie :)
 

Esiste un indicatore MT4 simile a questo MT5?

 

Eccellente combinazione di indicatori.

La sto testando all'interno di un EA e su un conto DEMO. Anche con le impostazioni "Default", mostra risultati eccellenti.

 

Ciao!

Sistema molto buono, ma

nell'ultima versione di MT5 non viene compilato.

Può essere corretto?

File:
1.jpg  252 kb
 
Molto bene, grazie!
