Indicatori: L'onda binaria (L'onda binaria)

Nuovo commento
 

L'onda binaria (L'onda binaria):

L'onda binaria restituisce un valore positivo o negativo a seconda di come vengono interpretate le letture dell'indicatore.

L'onda binaria (L'onda binaria)

Author: Nikolay Kositsin

 

Grazie per aver condiviso questo concetto e questo codice.

Stavo cercando un pannello per integrare il mio EA, ma con l'onda binaria ho ottenuto molte più informazioni e posso utilizzare il peso per filtrare meglio i risultati del mio EA.

Il mio codice è probabilmente incasinato, dato che sono passato dall'EA all'indicatore, e ora penso che l'indicatore possa essere utilizzato in un EA più semplice.

Risultati fantastici.

Marcelo Plaza

 
Errori di compilazione
 
Grazie
 

Ciao a tutti,

Cercando di utilizzare BinaryWave con iCustom, restituisce un errore di fuori gamma.

Potete aiutarmi a risolverlo?


Ecco il mio codice: 

int TradeSignalBinaryWave()
{
SignalBinaryWave=0;

if(MyBinaryWaveDef==INVALID_HANDLE)
{
MyBinaryWaveDef=iCustom(_Symbol,_Period,"\\ABSEA\\binarywave",1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,13,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,12,26,9,PRICE_CLOSE,
12,26,9,PRICE_CLOSE,14,PRICE_MEDIAN,14,PRICE_CLOSE,14,1,0,MODE_JJMA,5,100);
return(0);
}
else
{
if(CopyBuffer(MyBinaryWaveDef,0,0,20,BinaryWaveArray)<20)
return(0);
if(!ArraySetAsSeries(BinaryWaveArray,true))
return(0);
}
//--- eseguire il controllo della condizione e impostare il valore di SignalBinaryWave
if(BinaryWaveArray[1]>0)
SignalBinaryWave=1;
else if(BinaryWaveArray[1]<0)
SignalBinaryWave=-1;
else SignalBinaryWave=0;

//--- restituire il segnale di scambio
return(SignalBinaryWave);
}
 
Ottimo lavoro! Grazie mille.
 

Ciao

Sono curioso di testarlo.

Ho copiato il file "smoothalgorithms.mqh" nella cartella "terminal_data_folder\MQL5\Include".

Ho il file "binarywave.mq5" nel mio editor.

Tuttavia, quando compilo nell'editor, ottengo 42 errori che si riferiscono principalmente al file "smoothalgorithms.mqh ".

Esiste forse una versione aggiornata senza errori?

Saluti

 
Per qualche motivo l'indicatore non appare in mt5, non appare nell'elenco degli indicatori
Nuovo commento