Indicatori: Decision Colored Candles - MT5

Decision Colored Candles - MT5:

maggiore fiducia nel commercio

Decision Colored Candles - MT5

Author: Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny

 
Presentazione interessante, grande idea e semplicità
 
grandi idee per grandi persone per fare le loro grandi opere

in bocca al lupo

 
Sono confuso. A cosa dovrebbe servire? Come si usa? Come mi aiuta nell'analisi?
 
Le candele decisionali hanno un'implicazione decisiva, ad esempio la barra Doji non è una candela decisionale ma è chiamata candela di indecisione, che non può prendere alcuna decisione fino a quando non si controlla la prossima 1 o 2 o 3 candele;

Inoltre, non possiamo assicurare la direzione del trading sulla base di pin bar successive;

le candele decisionali sono classificate in base alla percentuale del corpo della candela, ovvero (close - open) / (high - low), che deve essere superiore al 50%, come si può vedere nel setup di ingresso.

pertanto la colorazione delle candele decisionali faciliterà la loro individuazione

Buona fortuna e buon trading

 
la mia interpretazione:

candele blu = forza del toro

candele arancioni = potere degli orsi

candele bianche = candele doji di indecisione e consolidamento del mercato (evitare il trading)

candele nere = impatto delle notizie e mancanza di una direzione chiara

 
solo una piccola aggiunta per implicare ciascuna di esse, come da codice allegato:

candele blu = forza del toro (candela decisionale)

candele arancioni = potere degli orsi (candela decisionale)

I colori delle candele bianche e nere sono impostati dalle proprietà del grafico per i colori delle candele rialziste e ribassiste, per cui:

candele bianche = doji candele di indecisione e consolidamento del mercato (evitare il trading) - le candele di indecisione possono essere doji, pin bar, o qualsiasi candela il cui corpo è inferiore al 50% del range della candela (candela rialzista)

candele bianche = doji indecision candle e consolidamento del mercato (evitare il trading) - la candela di indecisione può presentarsi come doji, pin bar o qualsiasi candela il cui corpo è inferiore al 50% del range della candela (candela ribassista )

 
Stavo cercando un codice come questo, in particolare volevo capire come colorare i corpi delle candele e gli stoppini in mql4. questo funziona benissimo in mql5 ma come faccio a colorare le candele in mql4?
