Indicatori: Decision Colored Candles - MT5
Sono confuso. A cosa dovrebbe servire? Come si usa? Come mi aiuta nell'analisi?
Le candele decisionali hanno un'implicazione decisiva, ad esempio la barra Doji non è una candela decisionale ma è chiamata candela di indecisione, che non può prendere alcuna decisione fino a quando non si controlla la prossima 1 o 2 o 3 candele;
Inoltre, non possiamo assicurare la direzione del trading sulla base di pin bar successive;
le candele decisionali sono classificate in base alla percentuale del corpo della candela, ovvero (close - open) / (high - low), che deve essere superiore al 50%, come si può vedere nel setup di ingresso.
pertanto la colorazione delle candele decisionali faciliterà la loro individuazione
Buona fortuna e buon trading
la mia interpretazione:
candele blu = forza del toro
candele arancioni = potere degli orsi
candele bianche = candele doji di indecisione e consolidamento del mercato (evitare il trading)
candele nere = impatto delle notizie e mancanza di una direzione chiara
solo una piccola aggiunta per implicare ciascuna di esse, come da codice allegato:
candele blu = forza del toro (candela decisionale)
candele arancioni = potere degli orsi (candela decisionale)
I colori delle candele bianche e nere sono impostati dalle proprietà del grafico per i colori delle candele rialziste e ribassiste, per cui:
candele bianche = doji candele di indecisione e consolidamento del mercato (evitare il trading) - le candele di indecisione possono essere doji, pin bar, o qualsiasi candela il cui corpo è inferiore al 50% del range della candela (candela rialzista)
candele bianche = doji indecision candle e consolidamento del mercato (evitare il trading) - la candela di indecisione può presentarsi come doji, pin bar o qualsiasi candela il cui corpo è inferiore al 50% del range della candela (candela ribassista )
Decision Colored Candles - MT5:
maggiore fiducia nel commercio
Author: Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny