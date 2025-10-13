Indicatori: Segnale_HTF_parabolico
Segnale_HTF_parabolico:
L'indicatore Parabolic_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un'operazione dall'indicatore Color_Parabolic sulla barra selezionata sotto forma di oggetto grafico con indicazione cromatica del trend o della direzione dell'operazione e fornisce avvisi o segnali sonori in caso di segnali per operazioni.
Author: Nikolay Kositsin