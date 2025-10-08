Indicatori: SpreadInfo
Questo indicatore non funziona come previsto, non mostra lo spread aggiornato di ogni tick.
Lo spread mostrato sul grafico è quello registrato con i dati della candela e corrisponde allo spread massimo della candela corrente. Quindi la media mobile è la media dello spread massimo di ogni candela, che può essere molto diverso dallo spread attuale su alcuni broker.
newdigital, 2014.01.12 08:59
Cosa dice lo spread ai trader?
- Gli spread si basano sul prezzo di acquisto e di vendita di una coppia di valute.
- I costi si basano sugli spread e sulla dimensione del lotto.
- Gli spread sono variabili e devono essere indicati dal vostro software di trading.
Spread e Forex
Ogni mercato ha uno spread e così anche il Forex. Lo spread è semplicemente definito come la differenza di prezzo tra il punto in cui un trader può acquistare o vendere un'attività sottostante. I trader che hanno familiarità con i titoli azionari lo chiamano sinonimicamente Bid: Ask spread.
Di seguito vediamo un esempio di calcolo dello spread per l'EURUSD. Per prima cosa troviamo il prezzo di acquisto a 1,35640 e poi sottraiamo il prezzo di vendita di 1,32626. Il risultato di questo processo è una lettura di 0,00014. I trader devono ricordare che il valore del pip viene identificato sull'EURUSD come la quarta cifra dopo il decimale, rendendo lo spread finale calcolato come 1,4 pip.
Ora che sappiamo come calcolare lo spread in pip, analizziamo il costo effettivo sostenuto dai trader.
Costi e calcoli dello spread
Dato che lo spread è solo un numero, ora dobbiamo sapere come rapportare lo spread in dollari e centesimi. La buona notizia è che, se riuscite a trovare lo spread, una volta individuato il costo del pip e il numero di lotti che state negoziando, trovare questa cifra è molto semplice dal punto di vista matematico.
Utilizzando le quotazioni di cui sopra, sappiamo che attualmente possiamo acquistare l'EURUSD a 1,3564 e chiudere la transazione a un prezzo di vendita di 1,35474. Ciò significa che non appena la nostra operazione è aperta, un trader dovrebbe sostenere 1,4 pip di spread. Per trovare il costo totale, dovremo ora moltiplicare questo valore per il costo del pip, considerando la quantità totale di lotti scambiati. Quando si negozia un lotto EURUSD da 10k con un costo di 1 pip, si dovrà sostenere un costo totale di 1,40 dollari per questa transazione.
Ricordate che il costo del pip è esponenziale. Ciò significa che dovrete moltiplicare questo valore in base al numero di lotti che state negoziando. All'aumentare della dimensione delle posizioni, aumenterà anche il costo dello spread.
Variazioni dello spreadÈ importante ricordare che gli spread sono variabili, il che significa che non rimarranno sempre uguali e cambieranno sporadicamente. Queste variazioni si basano sulla liquidità, che può variare in base alle condizioni di mercato e ai dati economici in arrivo. Per conoscere i tassi di spread attuali, fare sempre riferimento alla propria piattaforma di trading.
newdigital, 2014.01.30 09:25
Gli spread del Forex e le notizie (basato sull'articolo di dailyfx)
- Gli spread sono variabili e possono cambiare durante le notizie.
- Osservate la normalizzazione degli spread, poco dopo gli eventi economici.
I mercati finanziari possono essere drasticamente influenzati dalle notizie economiche. Le notizie si susseguono durante la settimana di trading, come indicato dal calendario economico, e possono aumentare la volatilità del mercato e gli spread sulle coppie di valute preferite.
È indispensabile che i nuovi trader acquisiscano familiarità con ciò che può accadere durante questi eventi. Per prepararvi al meglio alle notizie in arrivo, esamineremo cosa succede agli spread Forex durante i mercati volatili.
Spread e notizie
Le notizie sono un noto momento di incertezza del mercato. Questi comunicati sul calendario economico avvengono sporadicamente e, a seconda che le aspettative vengano soddisfatte o meno, possono causare una rapida fluttuazione dei prezzi. Proprio come i trader retail, i grandi fornitori di liquidità non conoscono l'esito delle notizie prima del loro rilascio! Per questo motivo, cercano di compensare alcuni dei loro rischi allargando gli spread.
Qui sopra è riportato un esempio di spread durante il rilascio del numero di occupazione NFP di gennaio. Si noti come gli spread sulle principali coppie Forex si siano allargati. Anche se si è trattato di un evento temporaneo, finché il mercato non si normalizzerà i trader dovranno sopportare costi di trading più elevati.
Gestire lo spread
È importante ricordare che gli spread sono variabili, ovvero non rimangono sempre gli stessi e cambiano quando i fornitori di liquidità modificano i loro prezzi. Qui sopra possiamo vedere come gli spread si normalizzino rapidamente dopo la notizia. In 5 minuti, gli spread sull'EURUSD sono passati da 6,4 pip a 1,4 pip. Quindi, come si comportano i trader che vogliono eseguire gli ordini in base alle notizie?
I trader devono sempre considerare il rischio di negoziare mercati volatili. Una delle opzioni per il trading di eventi di cronaca è quella di eseguire immediatamente gli ordini a mercato, nella speranza che la volatilità del mercato copra l'aumento del costo dello spread. In alternativa, i trader possono aspettare che i mercati si normalizzino e poi approfittare della liquidità aggiuntiva una volta che l'attività di mercato si è calmata.
Gli spread possono causare chiamate di margine (basato sull'articolo di dailyfx)
A questo punto della nostra formazione di trading, dovremmo essere consapevoli del fatto che gli spread FX sono variabili e possono allargarsi fino a raggiungere livelli diverse volte superiori ai loro spread tipici. Questi aumenti di spread si verificano più spesso durante i comunicati stampa e possono influenzare rapidamente le nostre posizioni. Ma qual è il modo migliore per affrontare la tempesta nei periodi di allargamento degli spread?
Come proteggersi veramente dall'allargamento degli spread
L'unico modo per proteggersi durante i periodi di allargamento degli spread è quello di limitare la quantità di leva finanziaria utilizzata nel nostro conto (che a mio avviso dovrebbe essere inferiore a 10x). Gli spread possono danneggiarci solo quando si apre o si chiude un'operazione. Se non stiamo aprendo o chiudendo un'operazione durante un evento di cronaca, non ne risentiremo. I prezzi torneranno alla normalità e a un certo punto chiuderemo alle nostre condizioni.
L'unico momento in cui il mercato può costringerci a liquidare le nostre posizioni è una richiesta di margine. Se riduciamo la nostra leva finanziaria, riduciamo le nostre possibilità di liquidazione.
Il mito della "copertura"
Aiutare i trader di tutto il mondo significa che ho visto molti metodi diversi per operare su questo mercato, sia buoni che cattivi. Uno dei metodi più dannosi in cui mi sono imbattuto è l'idea di "coprire" un'operazione sul Forex aprendo un'operazione opposta sulla stessa coppia di valute e mantenendo contemporaneamente posizioni lunghe e corte. Questo non solo comporta un costo maggiore per l'operazione (pagando uno spread aggiuntivo), ma non protegge la posizione da ulteriori perdite.
Gli hedger cercano di bloccare il loro profitto o la loro perdita su un'operazione aprendo un'operazione opposta, ma se lo spread si allarga, ciò influisce negativamente su entrambi i lati dell'operazione. Se il trader ha una leva finanziaria eccessiva su queste operazioni, uno spread più ampio potrebbe causare una richiesta di margine e la liquidazione di entrambe le posizioni. La cosa peggiore è che molto probabilmente verreste riempiti ai prezzi dello spread allargato, aggiungendo così il danno alla beffa.
Quindi, ora sappiamo che la copertura non è il modo corretto per assicurarsi un profitto o una perdita. Solo la chiusura di una posizione può farlo. L'hedging può anche essere pericoloso in caso di allargamento degli spread e può causare richieste di margini, quindi dobbiamo limitare la quantità di leva finanziaria che stiamo usando a 10x o meno.
SpreadInfo:
L'indicatore SpreadInfo visualizza il valore corrente dello spread, il suo valore medio e il loro rapporto in un angolo del grafico.
