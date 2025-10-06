Indicatori: PrezzoAllarme
- Grazie all'autore!
Per favore, cosa cambiare nel codice, in modo che il livello di allarme sia memorizzato, e non impostato quando si apre MT, il livello corrente. (in modo che non si allarmi all'accensione). L'eliminazione della riga 111 non ha aiutato).
Grazie.
Perché ho reso variabile l'input?
input bool Deletelevel=true; //cancellare il livello
Per cosa ho creato la variabile di input?
- Grazie, la variabile di input è proprio ciò che serve.
p.s. È un peccato che non sia nel codice. Probabilmente l'amministratore sta facendo un po' di confusione).
Corretta la foratura, il file viene ora sostituito.
A mio parere c'è un problema: Quando imposto la linea di allerta del prezzo in un time frame e poi cambio time frame, la linea di allerta del prezzo si ripristina nella posizione iniziale in cui è stato inserito l'indicatore.
Deve rimanere nella posizione impostata indipendentemente dal cambio di time frame.
errori durante la compilazione....
....Solo per ricordarvi che le linee regolari disegnate sul grafico rimangono nella stessa posizione/livello di prezzo indipendentemente dal timeframe e che cambiare timeframe non ha alcun effetto sulla loro posizione.
...quindi lo stesso deve essere per il vostro indicatore di linea di allerta del prezzo.
E il suono per l'allarme? Non è personalizzabile?
PrezzoAllarme:
L'indicatore mostra una linea orizzontale, utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.
Author: Nikolay Kositsin