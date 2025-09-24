Indicatori: CounterTrend Ema V1

CounterTrend Ema V1:

Le medie mobili a 3 Ema identificano il cambiamento di tendenza con la conferma dell'rsi

CounterTrend Ema V1

Author: Paul Conrad Carlson

 
Non funziona come hai spiegato per le condizioni di acquisto/vendita. Se l'EMA 60 > 100 & 200 e l'RSI 10 è inferiore a 30, allora dovrebbe comparire il segnale di acquisto e anche se l'EMA 60 < 100 & 200 e l'RSI è superiore a 70, allora dovrebbe comparire il segnale di vendita. Ricontrollate il vostro codice, non soddisfa correttamente le condizioni,
