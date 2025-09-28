Sistemi Esperti: 2-Pair Correlation EA

Nuovo commento
 

2-Pair Correlation EA:

Il 2-Pair Correlation EA è un Expert Advisor gratuito che opera su BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro correlazione di prezzo. L'EA apre operazioni quando le coppie divergono e le chiude quando si riallineano, automatizzando il trading con il minimo sforzo.

Author: Morteza Mohammadi

 
Grazie per il tuo sforzo per il contributo. Proverò l'EA. Per favore, mi dica qual è il timeframe per le 2 coppie.
 

Grazie Sassan. Sto facendo dei test e ricevo sempre il messaggio "Rilevata alta volatilità. Sospendere le operazioni per sicurezza". Penso che BTC sarà altamente volatile. Allora, cosa ne pensi? Saluti.

 
Sembra interessante, ma ho avuto questi errori durante la compilazione di
'CTrade' - token inatteso, probabilmente manca il tipo? Trade.mqh
'trade' - punto e virgola atteso Trade.mqh 16 8
'CTrade' - token inatteso, probabilmente manca il tipo?
'trade' - atteso punto e virgola CORR.mq5 3 8
'OnTick' - funzione già definita e con corpo 166 6
la dichiarazione di 'lotSize' nasconde la variabile globale 18 12
'trade' - identificatore non dichiarato CORR.mq5 107 13
'trade' - identificatore non dichiarato CORR.mq5 144 9
commercio" - identificatore non dichiarato CORR.mq5 145 9
'trade' - identificatore non dichiarato CORR.mq5 155 9

La maggior parte di ciò che posso ordinare ma non capisco prima

Saluti

Chris

 
Sebbene l'idea di BTC/ETH sia valida, non riesco a vedere un modo per far sì che questo codice generi un'operazione indipendentemente dalla loro divergenza. Salute.
 
NON HA FUNZIONATO. DÀ L'AVVISO DI CARTELLA ESPERTA OGNI SECONDO
 
Alon Daniel #:
NON HA FUNZIONATO. DÀ L'AVVISO DI CARTELLA ESPERTA OGNI SECONDO".

Ovviamente questo codice non funziona!


L'autore sta passando il valore di Slippage, come parametro StopLoss alla funzione Buy/Sell, in modo completamente sbagliato!

Il ciclo for per chiudere tutte le posizioni in profitto è uno scherzo, il valore "i" non viene mai utilizzato per selezionare alcuna posizione, ma si limita a sommare il valore del profitto della stessa posizione su se stesso.

Il valore di divergenza è la sottrazione di Ethereum rispetto a Bitcoin (è come confrontare le mele con le arance, non ha alcun senso, dato che queste criptovalute hanno un'ampiezza diversa, sarebbe necessario almeno normalizzare questi valori in un determinato periodo).

Anche l'ATR è inutile, dal momento che utilizza lo stesso "livello" per entrambe le criptovalute (ad esempio, l'ATR per bitcoin sarà di 1280,78 in un certo momento, mentre per ethereum sarà di 5,23 nello stesso momento, [considerando il timeframe fisso M5 che utilizza], quindi ancora una volta, sottrarre le mele dalle arance, non ha senso).

Il valore di stoploss, dichiarato internamente come "50", non viene mai utilizzato e, se venisse utilizzato, non avrebbe assolutamente senso. 50 cosa? (non c'è adeguatezza nei punti né nei casi decimali di entrambe le criptovalute).


Contiene altre cose orribili come il valore LOT calcolato per aprire posizioni, che preferisco non menzionare... (il codice vorrebbe aprire circa un LOT di centinaia di bitcoin, ecc.) Calcolo del rischio completamente bizzarro e non funzionante, ecc;


il codice è uno scherzo, cancellatelo.

 
Il codice è uno scherzo! Per favore, cancellatelo da qui! Imparate il codice e leggete i miei commenti. Non creiamo illusioni per le persone qui... Se hai bisogno di aiuto per imparare il codice, chiedi aiuto... :)
Nuovo commento