Sistemi Esperti: 2-Pair Correlation EA
Grazie Sassan. Sto facendo dei test e ricevo sempre il messaggio "Rilevata alta volatilità. Sospendere le operazioni per sicurezza". Penso che BTC sarà altamente volatile. Allora, cosa ne pensi? Saluti.
NON HA FUNZIONATO. DÀ L'AVVISO DI CARTELLA ESPERTA OGNI SECONDO".
Ovviamente questo codice non funziona!
L'autore sta passando il valore di Slippage, come parametro StopLoss alla funzione Buy/Sell, in modo completamente sbagliato!
Il ciclo for per chiudere tutte le posizioni in profitto è uno scherzo, il valore "i" non viene mai utilizzato per selezionare alcuna posizione, ma si limita a sommare il valore del profitto della stessa posizione su se stesso.
Il valore di divergenza è la sottrazione di Ethereum rispetto a Bitcoin (è come confrontare le mele con le arance, non ha alcun senso, dato che queste criptovalute hanno un'ampiezza diversa, sarebbe necessario almeno normalizzare questi valori in un determinato periodo).
Anche l'ATR è inutile, dal momento che utilizza lo stesso "livello" per entrambe le criptovalute (ad esempio, l'ATR per bitcoin sarà di 1280,78 in un certo momento, mentre per ethereum sarà di 5,23 nello stesso momento, [considerando il timeframe fisso M5 che utilizza], quindi ancora una volta, sottrarre le mele dalle arance, non ha senso).
Il valore di stoploss, dichiarato internamente come "50", non viene mai utilizzato e, se venisse utilizzato, non avrebbe assolutamente senso. 50 cosa? (non c'è adeguatezza nei punti né nei casi decimali di entrambe le criptovalute).
Contiene altre cose orribili come il valore LOT calcolato per aprire posizioni, che preferisco non menzionare... (il codice vorrebbe aprire circa un LOT di centinaia di bitcoin, ecc.) Calcolo del rischio completamente bizzarro e non funzionante, ecc;
il codice è uno scherzo, cancellatelo.
2-Pair Correlation EA:
Il 2-Pair Correlation EA è un Expert Advisor gratuito che opera su BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro correlazione di prezzo. L'EA apre operazioni quando le coppie divergono e le chiude quando si riallineano, automatizzando il trading con il minimo sforzo.
Author: Morteza Mohammadi