Indicatori: Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator:

Si tratta di un indicatore che combina gli swing alto/basso e il ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali zone di acquisto.

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Author: Minh Hieu Hoang

 
E' fantastico
 
Conor Mcnamara #:
Grazie per la sua recensione. Se avete qualche idea per sviluppare un indicatore, fatemelo sapere.

 
Minh Hieu Hoang #:

Il mio consiglio è di lasciar perdere la costruzione di indicatori che sono già stati fatti in precedenza. Credo che ci sia una carenza di indicatori per l'identificazione di pattern di candele.

 

Ciao,

L'indicatore sembra buono. Ma disegna solo la Fibo al rialzo.

Potreste aggiornare per disegnare sia la Fibo al rialzo che quella al ribasso?

Inoltre, la Fibo è importante per l'ultima gamba (corrente).

Grazie

 
mannan033 #:

Ok, questa è una grande idea, cercherò di migliorare l'indicatore.
 
Minh Hieu Hoang #:
Un'altra idea per l'aggiornamento:

- Permettere all'utente di scegliere se visualizzare tutti i ritracciamenti di fibonacci (sulle vecchie barre come avviene ora), oppure solo il ritracciamento di fibonacci più recente delle barre correnti.

- Permettere all'utente di colorare lo strumento del ritracciamento di fibonacci in modo che non sia necessariamente giallo.

 
Ottimo indicatore, vi contatterò
 
Ottimo indicatore. grazie...
 
Il tuo indicatore sembra buono sul grafico. Ho scaricato l'indicatore e vedrò come si comporta. Nota: mancano gli avvisi quando emette un segnale e mostra alcuni avvertimenti quando lo compilo, ma funziona. Ti ho anche inviato un'e-mail su un progetto a cui sto pensando. Per favore controlla la tua email. Grazie
 

Grazie signore, è un ottimo indicatore.


