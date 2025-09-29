Indicatori: Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator
Grazie per la sua recensione. Se avete qualche idea per sviluppare un indicatore, fatemelo sapere.
Il mio consiglio è di lasciar perdere la costruzione di indicatori che sono già stati fatti in precedenza. Credo che ci sia una carenza di indicatori per l'identificazione di pattern di candele.
Ciao,
L'indicatore sembra buono. Ma disegna solo la Fibo al rialzo.
Potreste aggiornare per disegnare sia la Fibo al rialzo che quella al ribasso?
Inoltre, la Fibo è importante per l'ultima gamba (corrente).
Grazie
Ok, questa è una grande idea, cercherò di migliorare l'indicatore.
Un'altra idea per l'aggiornamento:
- Permettere all'utente di scegliere se visualizzare tutti i ritracciamenti di fibonacci (sulle vecchie barre come avviene ora), oppure solo il ritracciamento di fibonacci più recente delle barre correnti.
- Permettere all'utente di colorare lo strumento del ritracciamento di fibonacci in modo che non sia necessariamente giallo.
Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator:
Si tratta di un indicatore che combina gli swing alto/basso e il ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali zone di acquisto.
Author: Minh Hieu Hoang