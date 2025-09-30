Librerie: IncMAOnArray

IncMAOnArray:

La classe CMAOnArray è destinata al calcolo della media mobile per buffer di indicatori.

Author: Dmitry Fedoseev

 

Grazie Dimitri, è molto utile,

è un peccato che MQ non abbia la capacità tecnica di farlo come indicatore standard.

 

Grazie mille per l'idea ma non capisco queste cose:

1) come accedere all'array MABuffer e ai dati (riempiti dall'indicatore Test_MAOnArray) da un Expert?

2) Potresti fornire un esempio, molto semplice, come print( data[0], MABuffer[0]).

3) Devo chiamare iCustom o qualcosa di diverso?

Grazie e scusate... sono un novellino!

 
1. Come per accedere a qualsiasi altro indicatore personalizzato - tramite la funzione iCustom() e la funzione CopyBuffer().

2. Scusami, no. Vedi documentazione e articoli.

3. Sì.

Tutte le mie classi OnArray devono essere utilizzate solo negli indicatori, non cercare di usarle negli esperti.

