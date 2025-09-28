Indicatori: Valore di tendenza

Indicatore di tendenza realizzato in visualizzazione NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

Autore: Nikolay Kositsin

Grazie per l'indicatore. Puoi provare gli input dell'indicatore (hikkake_pattern.mq4) http://tradersterritory.com/index.php?showtopic=4280.
 
Il mio indicatore è stato addirittura riscritto su mkuel5 =) solo che non è chiaro a quale scopo, a quanto pare l'autore vuole guadagnare sul rating per il quale promette di pagare metaquotes.
 
Quando ho convertito questo indicatore, nessuno prometteva nulla per qualsiasi rating e ancor meno pagava, e quindi l'autore della conversione non voleva guadagnare su nessun rating. L'indicatore si trovava semplicemente nella base di codice MQL4 e aveva un certo rating, io ho convertito la base di codice e ho deciso di realizzarlo, tutto qui. Se la memoria non mi inganna, mi è stato semplicemente chiesto di farlo.
 
paranoia rilevata.
 

Questo indicatore ha più di 10 anni. L'ho letto per la prima volta da ConCop: http://konkop.narod.ru/nrma.htm Non è chiaro quale sia la paternità di Excelf.

Il codice è molto utile come esempio di trailing.

 

Qualcuno sa come aggiungere del codice a questo indicatore, in modo che visualizzi una casella di avviso standard di MetaTrader5 con un suono quando il nuovo segnale viene generato da questo indicatore?

 
Vedere la sezione Lavori.
 

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading

Indicatori: NRTR

newdigital, 2014.01.08 07:21

NRTR è il Nick Rypock Trailing Reverse e la teoria alla base è la seguente:


Questo concetto o idea di Nick Rypock è stato creato da Konstantin Kopyrkin nel 2001 ... Se leggiamo 'Nick Rypock' da dietro a davanti, riceveremo il nome dell'autore dell'idea... a proposito - è una buona idea chiamare l'idea con il proprio nome.

