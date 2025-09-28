Indicatori: Valore di tendenza
Autore: Nikolay Kositsin
Il mio indicatore è stato addirittura riscritto su mkuell5 =) solo che non è chiaro a quale scopo, a quanto pare l'autore vuole guadagnare sul rating per il quale promette di pagare metaquotes.
Questo indicatore ha più di 10 anni. L'ho letto per la prima volta da ConCop: http://konkop.narod.ru/nrma.htm Non è chiaro quale sia la paternità di Excelf.
Il codice è molto utile come esempio di trailing.
Qualcuno sa come aggiungere del codice a questo indicatore, in modo che visualizzi una casella di avviso standard di MetaTrader5 con un suono quando il nuovo segnale viene generato da questo indicatore?
newdigital, 2014.01.08 07:21
NRTR è il Nick Rypock Trailing Reverse e la teoria alla base è la seguente:
Questo concetto o idea di Nick Rypock è stato creato da Konstantin Kopyrkin nel 2001 ... Se leggiamo 'Nick Rypock' da dietro a davanti, riceveremo il nome dell'autore dell'idea... a proposito - è una buona idea chiamare l'idea con il proprio nome.
Valore di tendenza:
Indicatore di tendenza realizzato in visualizzazione NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
