Indicatori: AFIRMA

AFIRMA:

Combinazione di MA basata su filtro digitale e media mobile regressiva.

AFIRMA

Author: Nikolay Kositsin

 

interessante, ma in realtà ridipinge, quindi perché sostiene che non c'è alcun ritardo?

si blocca anche per alcune combinazioni di parametri.....

 
graziani:

Avete controllato l'originale in mql4? Può trattarsi di un default dell'indicatore o di un bug di programmazione.
