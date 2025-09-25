Indicatori: AFIRMA
interessante, ma in realtà ridipinge, quindi perché sostiene che non c'è alcun ritardo?
si blocca anche per alcune combinazioni di parametri.....
graziani:Avete controllato l'originale in mql4? Può trattarsi di un default dell'indicatore o di un bug di programmazione.
AFIRMA:
Combinazione di MA basata su filtro digitale e media mobile regressiva.
Author: Nikolay Kositsin