Indicatori: XDeMarker_BB
newdigital, 2013.09.20 13:17
L'indicatore DeMarker, che prende il nome da Thomas DeMark, è un oscillatore di momentum molto simile al Relative Strength Index (RSI) sviluppato da Welles Wilder. Confrontando i massimi e i minimi dei prezzi tra un periodo e l'altro, l'indicatore DeMarker cerca di raccogliere informazioni sui movimenti dei prezzi per aiutare a determinare la forza del trend sottostante e identificare le condizioni di ipercomprato/venduto. Uno dei principali vantaggi dell'indicatore DeMarker, come dell'RSI, è che sono meno soggetti alle distorsioni riscontrate in indicatori come il Rate of Change (ROC), introdotte da movimenti erratici dei prezzi all'inizio della finestra di analisi, che possono causare improvvisi spostamenti della linea del momentum anche quando il prezzo corrente è poco variato.
L'intervallo di tempo predefinito per il calcolo dell'indicatore DeMarker è di 14 periodi. Le linee di ipercomprato e ipervenduto sono tipicamente tracciate a 0,7 e 0,3, rispettivamente. Un arco di tempo più lungo nel calcolo comporta oscillazioni meno profonde dell'oscillatore e viceversa, di conseguenza i trader potrebbero voler costruire linee di ipercomprato e ipervenduto più strette per periodi di tempo più lunghi. I deMarker basati su archi temporali brevi presentano una maggiore volatilità e sono più adatti a indicare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, mentre archi temporali più lunghi con traiettorie più stabili sono più adatti a costruire linee di tendenza e ad analizzare i modelli di prezzo.
Segnali di trading - Mercati a range
I trader dovrebbero cercare di andare long quando il DeMarker scende al di sotto di 0,3 e risale al di sopra di esso o quando c'è una divergenza rialzista con il prezzo in cui il primo trough è al di sotto di 0,3. I trader dovrebbero cercare di andare short quando il DeMarker sale al di sopra di 0,7 e torna al di sotto o quando si verifica una divergenza ribassista con il prezzo dove il primo picco è superiore a 0,70. Gli swing di fallimento (vedi RSI per un esempio di swing di fallimento) rafforzano altri segnali.Segnali di trading - Mercati in tendenza
I trader dovrebbero cercare di andare long durante un trend rialzista, quando il DeMarker scende al di sotto di 0,4 e risale al di sopra di esso, e andare short in un trend ribassista quando il DeMarker sale al di sopra di 0,6 e scende al di sotto di esso. I trader potrebbero voler prendere profitto sulle divergenze o uscire utilizzando un indicatore di tendenza. I trader dovrebbero evitare di vendere/acquistare a livelli di ipercomprato/ipervenduto in mercati fortemente in trend, poiché i successivi periodi di trading laterale possono riportare l'oscillatore a livelli più normali senza alcun movimento materiale favorevole nella direzione del trade.
Ciao,
Quando utilizzo "xdemarker_bb", per alcuni grafici ottengo"zero divide in 'SmoothAlgorithms.mqh'" nel log degli esperti e l'indicatore viene mostrato completamente vuoto.
Cosa devo fare?
Grazie.
Mi scusi, signore,
C'è un errore nel codice che viene mostrato durante la compilazione.
138 input Prezzo_applicato_ IPC=Prezzo_chiuso_; // Costante di prezzo
Invece di
138 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo
errore al confronto
Non riesco a compilarlo, molti errori e avvisi.
potete correggerlo?
Grazie.
XDeMarker_BB:
Indicatore di demarcazione con una scelta di algoritmi di mediazione, realizzato a colori con livelli di ipervenduto e ipercomprato modificabili dinamicamente.
Author: Nikolay Kositsin