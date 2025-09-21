Indicatori: Filtro Laguerre

Filtro Laguerre:

Due indicatori di medie mobili tratti dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.

Filtro Laguerre

Author: Nikolay Kositsin

Per favore, curatemi. Grazie.

 
G001:

Per favore, curatemi. Grazie.

Temo che non ci sia nulla da curare in questo indicatore! La semplice combinazione algebrica delle serie temporali viene utilizzata per calcolare la curva verde! Lo zero può risultare solo a causa di un errore del terminale e dell'assenza del valore del massimo o del minimo di una candela o di una forcina! Non vedo alcun difetto nel codice!
Grazie per aver controllato.
