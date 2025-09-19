Indicatori: iSimpleClock

Nuovo commento
 

iSimpleClock:

Un semplice orologio nel commento del grafico.

iSimpleClock

Author: Dmitry Fedoseev

 
Automated-Trading:

iSimpleClock:

Autore: Dmitry

 

Vorrei aggiungere le seguenti funzioni:

- Cambiare il colore e la dimensione dei caratteri dell'orologio

- Cambiare la posizione dell'orologio sul grafico

Nuovo commento