Script: Code To Check And Delete Chart Objects For MT5
Ciao,
Dove si può trovare lo script?
Grazie in anticipo 🙂👍🏻
Paul Strawford #:
Codice per controllare e cancellare gli oggetti del grafico per MT5
Chika Echezona Anumba, 2024.09.21 05:11- Lo script analizza il grafico corrente alla ricerca di eventuali oggetti grafici disponibili, - li conta e li cancella di conseguenza - e registra i nomi degli oggetti sul grafico rispettivamente.
@Paul Strawford #: Dove si può trovare lo script?Utilizzate un browser desktop, non uno mobile, e fate clic sul link principale fornito nel post iniziale di questo argomento di discussione. Quindi fare clic sul file di script o su "Scarica uno ZIP".
Fernando Carreiro 2025.08.15 19:23 #3
Code To Check And Delete Chart Objects For MT5:
Author: Chika Echezona Anumba