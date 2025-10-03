Script: Code To Check And Delete Chart Objects For MT5

Code To Check And Delete Chart Objects For MT5:

- Lo script analizza il grafico corrente alla ricerca di eventuali oggetti grafici disponibili, - li conta e li elimina di conseguenza - e registra i nomi degli oggetti sul grafico.

Code To Check And Delete Chart Objects For MT5

Author: Chika Echezona Anumba

 
Ciao,

Dove si può trovare lo script?

Grazie in anticipo 🙂👍🏻

 
Paul Strawford #:
Codice base

Chika Echezona Anumba, 2024.09.21 05:11

- Lo script analizza il grafico corrente alla ricerca di eventuali oggetti grafici disponibili, - li conta e li cancella di conseguenza - e registra i nomi degli oggetti sul grafico rispettivamente.

 
Paul Strawford #:
Fernando Carreiro 2025.08.15 19:23
