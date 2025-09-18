Indicatori: JFatlSpeed HTF
L'indicatore non funziona, non traccia i punti colorati nel grafico.
Credo che i file jfatlspeed.mq5 e colorjfatlspeed.mq5 allegati siano collegati all' indicatore JFatlSpeed.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
JFatlSpeed HTF:
Un indicatore che visualizza la direzione del tasso di variazione del prezzo di JFatlSpeed da un timeframe più grande a uno più piccolo.
Author: Nikolay Kositsin