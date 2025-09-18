Indicatori: JFatlSpeed HTF

Nuovo commento
 

JFatlSpeed HTF:

Un indicatore che visualizza la direzione del tasso di variazione del prezzo di JFatlSpeed da un timeframe più grande a uno più piccolo.

JFatlSpeed HTF

Author: Nikolay Kositsin

 

L'indicatore non funziona, non traccia i punti colorati nel grafico.

Credo che i file jfatlspeed.mq5 e colorjfatlspeed.mq5 allegati siano collegati all' indicatore JFatlSpeed.

Nuovo commento