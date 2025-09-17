Indicatori: Prezzo di mercato amplificato
- Grazie all'autore.
Domanda. Se posiziono il prezzo nell'angolo in alto a destra, quando cambio l'ultima cifra "1" con altre cifre, l'intero prezzo si sposta a sinistra (penzola). È possibile spostarlo (il prezzo) a sinistra e risolvere il problema? Grazie).
brici:È possibile utilizzare il carattere Courier New o Courier New Bold monospaziato.
Snaf:- Grazie, il carattere monospace è proprio quello che vi serve).
È possibile utilizzare il carattere monospace Courier New o Courier New Bold.
brici:Ho migliorato leggermente l'indicatore per poter selezionare un font senza doverne digitare il nome a mano nei parametri di input dell'indicatore
ottimo indicatore. le impostazioni sono giuste!
Grazie, molto utile
Prezzo di mercato amplificato:
L'indicatore mostra il prezzo corrente in un angolo del grafico.
Author: Nikolay Kositsin