Indicatori: Prezzo di mercato amplificato

Prezzo di mercato amplificato

Prezzo di mercato amplificato:

L'indicatore mostra il prezzo corrente in un angolo del grafico.

Author: Nikolay Kositsin

 

- Grazie all'autore.

Domanda. Se posiziono il prezzo nell'angolo in alto a destra, quando cambio l'ultima cifra "1" con altre cifre, l'intero prezzo si sposta a sinistra (penzola). È possibile spostarlo (il prezzo) a sinistra e risolvere il problema? Grazie).

 
È possibile utilizzare il carattere Courier New o Courier New Bold monospaziato.
 
È possibile utilizzare il carattere monospace Courier New o Courier New Bold.
- Grazie, il carattere monospace è proprio quello che vi serve).
 
Ho migliorato leggermente l'indicatore per poter selezionare un font senza doverne digitare il nome a mano nei parametri di input dell'indicatore
 
ottimo indicatore. le impostazioni sono giuste!
 
Grazie, molto utile
