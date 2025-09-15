Indicatori: Onda sinusoidale
Ciao Nikolay,
Vorrei chiederti se la sinusoide è disponibile/adattabile alla MT4. Il mio broker utilizza solo questa versione di MT. Sono molto interessato a fare trading con questo indicatore.
Grazie
Georgii
hallo. sembra promettente.
Onda sinusoidale:
Le azioni dell'indicatore Sine Wave in un mercato in trend ripetono le medie mobili adattive con l'esatto opposto: in un chiaro movimento direzionale, entrambe le linee dell'indicatore (Lead Sine e Sine Wave) si muovono parallelamente l'una all'altra e mostrano la direzione del trend attraverso la loro posizione reciproca; in un trend laterale, l'indicatore Sine Wave reagisce rapidamente ai movimenti oscillatori del mercato.
Author: Nikolay Kositsin