Indicatori: Proiezioni di portata giornaliera

Prevedere gli intervalli di variazione della prossima candela sul grafico giornaliero.

Proiezioni di portata giornaliera

Author: Nikolay Kositsin

In generale, questa metodologia è stata sviluppata e descritta da Thomas Demark nel suo libro Analisi tecnica - Una nuova scienza.

Esistono tre possibili relazioni tra di loro:

если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

Dove:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - prezzi del giorno corrente;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - prezzi di ieri.

Prezzo minimo previsto per domani: Min = X - High[1].
Prezzo massimo previsto per domani: Max = Low[1] - X.

Il vostro calcolo non è corretto se lo confrontate con la descrizione di Demark. Egli prende i dati dell'ultima candela, come si può determinare il massimo e il minimo della candela attuale sulla base degli stessi dati? Questo metodo è più adatto solo per il range giornaliero, e poi ci sono grandi errori.

 
Ciao, ho iniziato a usare questo indicatore ora, sembra molto affidabile per le idee sul movimento dei prezzi. Grazie per averlo condiviso.
 
Signor Kositsin, lei è un programmatore ALL-STAR. Questo indicatore è così buono che vorrei averlo trovato anni fa. Ho anche scaricato il suo indicatore sma, sostituendovi una ma forumula logaritmica, e ora ho un indicatore raro pronto per l'uso. Grazie per il tuo lavoro e per il tuo codice sorgente ben commentato con cui altri possono lavorare.
