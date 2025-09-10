Indicatori: Proiezioni di portata giornaliera
Esistono tre possibili relazioni tra di loro:
если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
Dove:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - prezzi del giorno corrente;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - prezzi di ieri.
Prezzo minimo previsto per domani: Min = X - High[1].
Prezzo massimo previsto per domani: Max = Low[1] - X.
Il vostro calcolo non è corretto se lo confrontate con la descrizione di Demark. Egli prende i dati dell'ultima candela, come si può determinare il massimo e il minimo della candela attuale sulla base degli stessi dati? Questo metodo è più adatto solo per il range giornaliero, e poi ci sono grandi errori.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Proiezioni di portata giornaliera:
Prevedere gli intervalli di variazione della prossima candela sul grafico giornaliero.
Author: Nikolay Kositsin