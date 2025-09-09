Indicatori: Indicatore della trasformata di Fisher
Lavoro buono e necessario, ma per qualche motivo ho un problema. L'indicatore si blocca su TF 2,3,4 ore e su 1,2 minuti, dopo 20 minuti di lavoro si sdraia sul fondo in una riga e muore per un po', finché non si commuta il TF. Per favore, ditemi il motivo.
yuriyandreevih:Sembra una divisione per zero, il codice è stato corretto, aspetta l'aggiornamento del file!
Salve, mi chiedo perché utilizzate un valore di alfa di 0,5 per l'EMA dell'array di prezzi normalizzati invece di 0,33 come indicato da John F. Ehlers. Vedo anche che l'EMA dell'array Fisher ha un'alfa di 0,25 ma il vostro (1-alfa) = 0,5 non ha senso.
L'indicatore Fisher, calcolando i livelli minimi e massimi di prezzo nella storia precedente, determina la forza e la direzione della tendenza, prevedendone il cambiamento.
Author: Nikolay Kositsin