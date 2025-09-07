Indicatori: Profilo di mercato
Ciao caro autore!
Considero l'indicatore incompiuto e se hai l'opportunità di finirlo te ne sarò molto grato. È IMPOSSIBILE lavorarci senza parametri aggiuntivi.
IB - equilibrio iniziale, VA - area di valore, VAH - max, VAL - min, ROS, HVL - livello di volume massimo. E' auspicabile che venga tracciato anche il ROS settimanale, VAH. VAL.
Stiamo parlando del primo indicatore, dove la colorazione va per sessioni, il secondo colore blu è scomodo perché ricolora il colore della candela. Pronto per la comunicazione - discussione su questo tema: scrivere all'e-mail corolev.ksi@yandex.ru e qui sul sito.
Saluti Sergey.
newdigital, 2014.02.10 12:10
Kevin "Huddy" Hudson - Le basi del profilo di mercato
Kevin "Huddy" Hudson è un trader a tempo pieno e un allenatore di altri trader specializzato nel contratto future S&P E-mini. Ha trascorso molti anni a perfezionare le sue tecniche di entrata e uscita utilizzando i canali e le linee di tendenza insieme ai livelli critici del Market Profile per trovare e negoziare le aree di supporto minori e maggiori. Si è guadagnato da vivere facendo trading sui mercati per oltre un decennio. In qualità di fondatore di Channel-Trading.com, Huddy ama trasmettere le sue riflessioni sul mercato e le sue idee di trading agli abbonati e agli studenti. Non c'è niente che lo renda più felice di vedere uno studente che "capisce".
In questo webinar tratteremo i fondamenti del profilo di mercato
===========
MT5 CodeBase :
===========
Articoli esterni :
- Profilo del mercato in wikipedia
- Profili di mercato/Meta-profili Sviluppare la struttura del mercato, CISCO Futures
- Analisi tecnica : Profilo del mercato, Gruppo CME
===========
newdigital, 2014.02.10 12:13
In questo webinar imparate dai professionisti come applicare le tecniche grafiche del Market Profile ai mercati intraday dei futures.Christopher Morris si occupa di Futex da un decennio, essendo entrato nel luglio 2002 dopo essersi laureato in Economia e Finanza all'Università di Manchester. Dopo essersi fatto le ossa con il trading sui mercati europei del reddito fisso e dei futures FX globali, Christopher oggi possiede, gestisce e sviluppa un portafoglio composto da due strategie di trading sistematico applicate a ventiquattro diversi mercati dei futures.
===========
Profilo di mercato:
Il Market Profile è uno strumento utilizzato da molti trader di futures per analizzare la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, per trovare la zona di prezzo e i valori di controllo per la sessione di trading giornaliera. L'indicatore si basa su un semplice movimento di prezzo e non utilizza gli indicatori standard della piattaforma MetaTrader 5.
Author: Nikolay Kositsin