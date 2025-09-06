Indicatori: PassoMA_NRTR
Automated-Trading:
Autore: Nikolay Kositsin
Ciao,
Buon indicatore..... ma può sviluppare lo stesso per MQL4, come ho bisogno di utilizzare l'indicatore in MQL4... PIACE...
Saluti
hphp69
hphp69
Sì, ne ho bisogno anche per MT4, dato che alcuni broker utilizzano ancora MT4 e lo utilizzeranno nel prossimo futuro.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading
newdigital, 2014.01.08 07:21
NRTR è il Nick Rypock Trailing Reverse e la teoria alla base è la seguente:
Questo concetto o idea di Nick Rypock è stato creato da Konstantin Kopyrkin nel 2001 ... Se leggiamo 'Nick Rypock' da dietro a davanti, riceveremo il nome dell'autore dell'idea... a proposito - è una buona idea chiamare l'idea con il proprio nome.
PassoMA_NRTR:
StepMA, progettato come indicatore NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
