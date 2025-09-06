Indicatori: PassoMA_NRTR

PassoMA_NRTR:

StepMA, progettato come indicatore NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Author: Nikolay Kositsin

 
Autore: Nikolay Kositsin

Ciao,

Buon indicatore..... ma può sviluppare lo stesso per MQL4, come ho bisogno di utilizzare l'indicatore in MQL4... PIACE...

Saluti

hphp69

hpanchal 69@yahoo.co.in

 
Sì, ne ho bisogno anche per MT4, dato che alcuni broker utilizzano ancora MT4 e lo utilizzeranno nel prossimo futuro.
 

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading

Indicatori: NRTR

newdigital, 2014.01.08 07:21

NRTR è il Nick Rypock Trailing Reverse e la teoria alla base è la seguente:


Questo concetto o idea di Nick Rypock è stato creato da Konstantin Kopyrkin nel 2001 ... Se leggiamo 'Nick Rypock' da dietro a davanti, riceveremo il nome dell'autore dell'idea... a proposito - è una buona idea chiamare l'idea con il proprio nome.

