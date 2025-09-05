Nuova Piattaforma MetaTrader 5 Build 5260: Miglioramenti in Algo Forge, supporto esteso per OpenBLAS e nuove regole di ereditarietà in MQL5
Venerdì 5 Settembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.
In questa build continuiamo ad espandere la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5 con un nuovo set di funzioni. Questi metodi forniscono agli sviluppatori un ciclo di trasformazione completo, dalla preparazione preliminare della matrice al calcolo preciso e stabile dello spettro.
Inoltre, MQL5 ora impone un controllo più rigoroso sull'ereditarietà e sul sovraccarico dei metodi nelle classi e nelle strutture. Il nuovo comportamento di ereditarietà e i vincoli del compilatore aiutano a prevenire potenziali errori nella logica dell'applicazione.
Abbiamo anche migliorato la gestione dei file nei progetti Algo Forge , accelerando i calcoli hash ed eliminando i falsi rilevamenti di modifiche ai file.
Sul sito web del servizio abbiamo pubblicato la documentazione completa di MQL5 Algo Forge. Dimostra chiaramente tutte le caratteristiche e i vantaggi dell'utilizzo del sistema Git per i trader algoritmici: come esplorare i progetti, seguire pubblicazioni interessanti, collaborare e clonare repository.
Terminale Client MetaTrader 5
I metodi si basano sugli algoritmi LAPACK (GEBAL, GEBAK, GEHRD, ORGHR, HSEQR), garantendo elevate prestazioni e affidabilità:
In precedenza, se una classe o una struttura derivata definiva un metodo con lo stesso nome della classe base, veniva eseguito un overload (sovraccarico): tutte le versioni (sia della classe madre che di quella figlia) erano disponibili nella classe derivata. Ora, i metodi con lo stesso nome in una classe derivata nascondono i metodi della classe base (occultamento del metodo).
Per chiamare un metodo di classe base nascosto, è necessario specificarne esplicitamente l'ambito quando lo si chiama: Per un certo periodo, il compilatore MQL5 emetterà un avviso se un metodo di base nascosto corrisponde meglio ai parametri di chiamata rispetto al metodo derivato disponibile. Esempio per il codice sopra d.Print(10):
vedere la dichiarazione della funzione 'Derived::Print'
vedere la dichiarazione della funzione 'Base::Print'
conversione implicita da 'numero' a 'stringa'
Per controllare il nuovo comportamento, MQL5 introduce l'operatore 'using'. Consente di "estrarre" tutti i sovraccarichi di un metodo dal tipo base nell'ambito di una classe o struttura:
Se 'using Base::Print;' viene rimosso, le chiamate a d.Print(42) e d.Print(3.14) non saranno disponibili; rimarrà solo Derived::Print(string).
Inoltre, in questo esempio, è possibile vedere che i metodi protetti della classe base diventano accessibili nella classe derivata (la loro visibilità cambia da protetta a pubblica).
Ciò offre agli sviluppatori un controllo più flessibile e prevedibile sulle gerarchie delle classi, consentendo loro di definire con precisione quali sovraccarichi dei metodi delle classi base devono rimanere accessibili nei tipi derivati.
Clonazione del Progetto di un Altro Sviluppatore
Apri il progetto che vuoi clonare su forge.mql5.io e fai clic su Fork. Inserisci un nome e una descrizione per il fork e salva.
In MetaEditor, utilizzando lo stesso account MQL5, eseguire il comando Refresh nel Navigatore. Il fork apparirà nella cartella Progetti Condivisi . Scaricalo da Algo Forge utilizzando Git Clone. Riceverai non solo i file del progetto, ma anche la cronologia completa dei commit e tutti i branche. Ciò significa che puoi continuare a lavorare sul fork mantenendo comunque l'intera cronologia del progetto clonato.
Terminale Web
L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update.