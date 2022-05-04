Ottimizzazione su un computer a doppio processore - pagina 5
a proposito, mentre facevo ricerche sulla questione dei ryzen ho trovato un buon affare sul ryzen 7 2700x... Per il prezzo di una 9 si può costruire un PC completo (senza la scheda grafica esterna), sì, ci saranno meno core/thread ma il costo per core/thread è inferiore.
Naturalmente, se hai bisogno di un frantoio numerico per la MT, allora i processori 2x su xeon saranno probabilmente ancora al di sopra della concorrenza sul prezzo/prestazioni, ma la loro liquidità futura e il loro utilizzo per altri compiti, per esempio l'elaborazione video, è in grande dubbio in vista del set limitato di comandi del processore e della bassa (relativamente alle CPU moderne) frequenza...
Anche PS si stava avvicinando a questo argomento da un lato EAs, ma lavorando su un vecchio computer da ufficio in qualche modo l'argomento è scomparso e la necessità di un mucchio di threads/core non è più necessaria (o lo è finora?).
Il rapporto prestazioni/prezzo di 3700 è superiore a quello di 2700.
Il 3700 è il 48% più costoso del 2700 e, secondo lo screenshot, circa il 100% più veloce.
Il risultato del processore 3900X moltiplicato per 2/3, ha ottenuto circa 3700...Beh, c'è il costo della scheda madre
Anche se smettere, forse si può. Ho bisogno di pensarci di nuovo. Sono confuso su questo.
Certo che si può. Confuso.
Ci sono due parametri:
La somma totale è 5 000 000 000, che è inaccettabile per l'ottimizzatore.
Dividiamo l'ottimizzazione in 10 parti:
I risultati vengono uniti in un unico file. Traccia tutti i grafici che vuoi.
Forse anche il risultato incollato può essere infilato di nuovo in MT. Ma non sono sicuro.
In generale, è più facile ed economico. Ho comprato 10 AMD 14. 2 core3500, ddr3 8gb, costo 25$, a loro ssd 120 per 20$. Vecchi monitor per 8$. Costo totale $530. Ho affittato un ufficio per 300 dollari al mese che include una presa di corrente. E tutto va bene. 10$/mese Internet. Chi è interessato all'indirizzo del centro d'affari magico può essere in uno scarabocchio privato. Con l'estrazione mineraria hanno cercato di entrare lì, hanno una macchina in ogni ufficio. Fallito. Ma in ogni caso, se avete bisogno di potenza di calcolo costante è la soluzione. Territorialmente Mosca. Mobili PS inclusi nel contratto di locazione.
10 mamme e la memoria devono essere contate. E l'alimentatore, è quello su cui non si può lesinare.
E gli SSD non sono necessari, c'è l'avvio in rete e un'unità di rete o un server. E non hai bisogno di monitor/manopole/mouse a meno che non sia una workstation.
In generale, è più facile ed economico. Ho comprato 10 AMD 14. 2 core3500, ddr3 8gb, costo 25$, a loro ssd 120 per 20$. Vecchi monitor per 8$. Costo totale $530. Ho affittato un ufficio per 300 dollari al mese che include una presa di corrente. E tutto va bene. 10$/mese Internet. Chi è interessato all'indirizzo del centro d'affari magico, posso abbozzare di persona. Con l'estrazione mineraria hanno cercato di entrare lì, hanno una macchina in ogni ufficio. Fallito. Ma in ogni caso, se avete bisogno di potenza di calcolo costante è la soluzione. Territorialmente Mosca. Mobili PS inclusi nel contratto di locazione.
3.600 dollari all'anno di ufficio + 530 dollari di vecchie cianfrusaglie.
Questa è la soluzione più stupida che si possa trovare.
Il vecchio hardware si romperà? O è per sempre?
Per questi soldi (4100$) puoi comprare hardware normale in garanzia e metterlo in casa tua.
Sarà lo stesso in termini di prestazioni. E lo consegneranno al piano gratuitamente, più ogni sorta di cashback e bonus.....
Il tuo hardware G un anno dopo nessuno per $ 100, e il normale può salire di prezzo con la crescita del dollaro o crypto.
la tecnologia informatica più affidabile di tutti i tempi