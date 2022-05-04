Ottimizzazione su un computer a doppio processore - pagina 3
Amici, avevo solo una domanda sul fatto che MT5 riconosca o meno una madre con doppio processore, tutto qui. Voglio ottenere una scheda madre HUANANZHI X99-T8D con 512G NVMe SSD Dual Xeon processor E5 2678 V3 con 64GB 8*8GB 1866 REG ECC memory cooling processor on ali per questo scopo. Il 10 winda riconoscerà facilmente la presenza di 2 processori. La domanda riguardava specificamente MT5. Beh, ho pensato che l'avrebbe masticato. Due processori da 2,5 GHz e 48 threads faranno quello che voglio. Spero che i nostri compagni cinesi non mi deluderanno con la qualità)
Quattro canali di memoria potrebbero non essere sufficienti per così tanti core.
Ora ottimizzo sul mio portatile kore ai7 2.2 ghz 8 threads. Per esempio l'ottimizzazione fa per un certo periodo di 30 ore, e quando collego i computer di mio figlio attraverso Internet, ha una differenza di 5 3600 su 12 fili, il tempo si riduce a 3 ore))))
Ridotto a 1-1,5 ore :))
Ecco perché ho chiesto se qualcuno l'ha incontrato. Oppure non preoccupatevi di prendere un computer normale con un solo core, ma quale! )))) AMD Ryzen 9 3900X, 64 RAM. Il sistema costerà 100 dollari, ma va bene, ma sarà un buon computer).
Sì, è migliore, simile nelle prestazioni al processore (rispetto a due da simili). A causa del minor numero di thread, meno richieste di memoria per l'ottimizzazione (sia il volume che la velocità, meno competizione tra i thread).
Questo è quello che ci si aspetta da una configurazione, è il confronto con gli altri che è importante:
Nessun bazar, ciò che si ferma è il prezzo e il costo del server madre..... 120 franchi solo la CPU.... Sto parlando di 3970
Questa è un'opzione potente)
Mi sono costruito un computer per il 2011-3 ... e2673 v3 12 core 24 threads 64gb ddr3 ... Ho dovuto comprarlo all'apice dei prezzi perché non avevo un computer, ma ne avevo bisogno... и... ha una scheda madre che non si accende molto spesso. Codice postale FF. Un problema comune con le schede madri cinesi. Quando ha fatto più freddo, la scheda ha iniziato a partire, ma l'attesa di una cattura non è felice. Oggi è arrivata una madre "di riserva".
PS su avito all'epoca un kit di memoria 2xE2696v2+madre+fans+64gb era in vendita per 30kb. Avrei dovuto prenderlo :)
Questo2673 v3 è migliore nelle prestazioni e nei test