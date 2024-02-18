Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 148
Puoi dirmi perché il compilatore ha iniziato a lamentarsi di questo (screenshot allegati)?
un anno fa tutto era ok, ma ora metto l'ultimo terminale, compilo e questo
dove posso trovare risposte a questi messaggi?
e come risolvere correttamente questo avvertimento?
aggiornamento. aggiunto 3° screenshot - stesso messaggio su codice innocuo
e il 4° screenshot
qual è il rigore del compilatore e come risolverlo?
Ho incontrato una tale peculiarità.
Se durante la definizione di una classe con campi statici il suo oggetto viene creato immediatamente, ci sarà un errore di compilazione.
Nell'ultima versione, il compilatore non si lamentava della variabile senza tipo nella classe. Ma l'EA si è bloccato all'avvio
Mi sono imbattuto in una "caratteristica"... Ho passato più di un'ora a tradurre l'indicatore da 4 a 5. Non riuscivo a capire dove fosse l'errore, dato che il codice sembrava essere multipiattaforma. alla fine, eccolo qui, un posto poco appariscente. per qualche motivo hanno scambiato due parametri:
miglioramento?
ce ne sono altri?
StringConcatenate
probabilmente c'è di più, sono anche interessato a una lista completa di tali funzioni
---
potrebbe valere la pena cercare #endif nella libreria standard
Ma il consigliere di battaglia si è imbattuto in una situazione in cui il consigliere ha smesso di lavorare. Sono riuscito ad arrivare in fondo alla causa. Una sfumatura fresca, che è quasi impossibile da notare.
Potete davvero farvi un'idea provando a vedere il problema in questo codice.
Una delle regole principali è che a quale livello si costruisce un oggetto, allo stesso livello bisogna distruggerlo. Non più in alto o più in basso.
Grazie, buona regola. Sono diventato vittima della mia stessa incompetenza. Davvero, c'è bisogno di qualche altra regola per un caso così ovvio.
Forse per entrambi i casi Attenzione intelligente da fare?
