L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 687
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E il tempo? Mi sto stancando di dire quella parola.
Non dipende dal tempo.
La dipendenza, irrilevante ovviamente, c'è ed è:
La gente fa trading nel modo standard - contro la tendenza - con una rete e contro la tendenza - con un ordine (quando sei in più, cioè).
L'ho scoperto dopo aver osservato i volumi di trading sul forex al Chicago Foreign Exchange
Il prezzo va rigorosamente a livello del volume, da cui l'onda.
scoperto dopo aver osservato i volumi di trading sul forex al Chicago Foreign Exchange
Il forex è migrato alla borsa di Chicago? Fico!
Forex è migrato a Chicago? Fico!
Svegliarsi
Hai sentito qualcosa sull'ECM?
C'è ciclicità, ma non può essere prevista nel tempo. Il prezzo può andare per un'ora, un giorno o un mese. È possibile prevedere il movimento dei prezzi, ma non il tempo.
Una volta ho anche postato un grafico che conferma le tue parole: ho preso le distanze in barre tra le inversioni intraday e ho ottenuto una distribuzione approssimativamente uguale per le inversioni da 15 a 50 barre.
Ma.
C'è un'altra ciclicità - è l'attività di trading in certe ore del giorno e in certi giorni della settimana. I prezzi cominciano a muoversi più fortemente in una direzione o nell'altra.
Che cos'è?
Più aggressività, signori, e più scontento di voi stessi...
Hai ancora 2 settimane per confermare il tuo status di creatura tremolante o di avere
Che cos'è?
Londra-New York-Sydney-Tokyo con pause pranzo
Una volta ho anche postato un grafico per dimostrare il tuo punto: ho preso le distanze in barre tra le inversioni ZZ e ho ottenuto una distribuzione approssimativamente uniforme per le inversioni da 15 a 50 barre.
Ma.
C'è un'altra ciclicità - è l'attività di trading in certe ore del giorno e in certi giorni della settimana. I prezzi cominciano a muoversi più fortemente in una direzione o nell'altra.
È questo che è?
+
Oh, maestra! Ciao))) Ti sei fatto di nuovo un'idea sbagliata? Tu sei il mago, e sei il più importante!)))
Al secondo posto - Yusuf, terzo - Renat Akhtyamov, quarto - Fa........
Avanti - come va con R? Hai fatto qualche "Graal"?)).
Buon lavoro, comunque, per aver chiesto. Ho un sacco di domande, ne vale la pena :-(
Ho installato Rstudio e sono stato in grado di importare il file della tabella, ma cosa fare dopo non è chiaro.
1. Come fare un vettore da una colonna di una tabella con nome per colonna? In altre parole ho bisogno di fare vettori per tutte le colonne.
Non riesco a capire cosa fare..... Voglio controllare qualche teoria.
In generale, il senso è che l'ultima colonna della tabella è un obiettivo. Ho bisogno di confrontare ogni colonna con l'obiettivo di multinformazione. Voglio vedere fino a che punto i miei input hanno informazioni in uscita.
In realtà sto pensando di scrivere uno script in modo che calcoli l'intera tabella e salvi i dati in essa, in modo che io possa poi ruotare i dati in excel.
Datemi un esempio di come fare un vettore da una colonna e come fare vettori per tutta la tabella. Grazie!!!!
Ecco un esempio di tabella
A proposito, ben fatto per averlo chiesto. Ci sono molte domande, ne vale la pena :-(.
Ho installato Rstudio e sono stato in grado di importare il file della tabella, ma non riesco a capire cosa fare dopo.
1. Come fare un vettore da una colonna di una tabella con nome per colonna? In altre parole ho bisogno di fare vettori per tutte le colonne.
Non riesco a capire cosa fare..... Voglio controllare qualche teoria.
In generale, il senso è che l'ultima colonna della tabella è un obiettivo. Ho bisogno di confrontare ogni colonna con l'obiettivo di multinformazione. Voglio vedere fino a che punto i miei input hanno informazioni in uscita.
In realtà sto pensando di scrivere uno script in modo che calcoli l'intera tabella e salvi i dati in essa, in modo che io possa poi ruotare i dati in excel.
Datemi un esempio di come fare un vettore da una colonna e come fare vettori per tutta la tabella. Grazie!!!!
Ecco un esempio di tabella
La colonna è presa così
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
dove i è il numero della colonna. Cioè tutte le righe e la colonna i-esima. E se MatrixLearnY[j,] - prende la riga j-esima e tutte le colonne in essa
La colonna è presa come segue
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
Dove i è il numero della colonna. Cioè tutte le righe e la colonna i-esima. E se impostate MatrixLearnY[j,] - prenderà la riga j-esima e tutte le colonne in essa
Grazie!!!! Ci provo subito, mi sono già scervellato :-)