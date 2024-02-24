L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3396
Buon pomeriggio a tutti!
C'è un modo per generare una nuova serie temporale sintetica da una serie temporale campione?
Aiuto, chi l'ha incontrato)
se esiste un discendente, il vostro sintetico è una copia regolare di esso
si dovrebbe innanzitutto pensare al significato dell'evento e andare al punto
e si otterrà comunque una funzione che copia la serie originale.Non c'è nessun nuovo moto qui, al 100%.
Sembra roba appetitosa - googles ha collegato kozul alla calibrazione
https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file
Che razza di rompiscatole
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
In generale, non è un brutto testo, che chiarisce e ordina molte cose, anche se ci sono alcuni intoppi teorici.
Da un punto di vista pratico, per noi è più rilevante il compito di separare i legami associativi reali da quelli apparenti (stabili da quelli instabili).
Sembra sempre più che non sia affatto un manager, ma che stia solo insegnando agli studenti :) Prende argomenti di MO scottanti e li presenta come le ultime conquiste nel trading.