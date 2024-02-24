L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3232

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky #:
Si tratta di una barriera dalla setta dei pazzi

È anche una barriera dai modelli fatti in casa, anche in MQL5.

Se ci fosse un convertitore da un albero (per esempio, dalle condizioni if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) a ONNX, forse parteciperei. }) all'ONNX, forse parteciperei. E così solo sui modelli standard che hanno un convertitore, ma possiamo anche pensarci..... I premi non sono male, forse farò qualcosa su Catbusta.

[Eliminato]  
Forester #:

E dalla barriera di modelli fatti in casa, anche in MQL5.

Se ci fosse un convertitore da un albero (per esempio, dalle condizioni if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) a ONNX, forse parteciperei. }) all'ONNX, forse parteciperei. E così solo sui modelli standard che hanno un convertitore, ma possiamo anche pensarci..... I premi non sono male, forse farò qualcosa su Catbusta.

Katbust dovrebbe essere facile, la cosa principale è impostare correttamente gli ingressi e le uscite.

2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: dimensione parametro non valida, previsti 8 byte invece di 4, ispezionare codice 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44)

come rendere int64? ) sostituire un array con un vettore unitario




[Eliminato]  

E quando si cerca di ottenere le probabilità

2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: il parametro di output ha un tipo non supportato 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', ispezionare il codice 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)

Non so ancora come risolverlo

dalla documentazione di boost

probabilità

Il valore della chiave riflette la probabilità che l'esempio appartenga alla classe definita dalla chiave della mappa.

Tipi possibili: tensore di forma [N_esempi] e uno dei seguenti tipi:

  • tipo seq(map(string, float)) se i nomi delle classi sono specificati nel dataset di addestramento.
  • seq(map(int64, float)) se i nomi delle classi non sono specificati nel dataset di addestramento.

ONNX
ONNX
  • catboost.ai
ONNX is an open format to represent AI models. A quote from the Open Neural Network Exchange documentation:
[Eliminato]  

Forse non è ancora stato risolto

oppure è necessario convertire il tipo in ONNX, ma non so ancora come fare.

При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так?
При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так?
  • 2023.03.26
  • www.mql5.com
При попытке загрузки ONNX модели происходит краш по неизвестной причине...
 

Non è necessario farlo in Python, molte persone hanno familiarità con Matlab e Wolfram. Esistono altri prodotti gratuiti (o non costosi) con un ambiente grafico per lo sviluppo?


 
Renat Fatkhullin #:

Gli scalper saranno banditi per regolamento.

L'obiettivo è chiaramente dichiarato - stimolare lo sviluppo di modelli ML per il trading, e non dare l'opportunità di fare soldi nel vecchio modo, per riversare banali scalper sotto la veste di modelli, ecc.

Renat o colleghi - si può fornire alcuni link dove leggere su questo - sono in termini di canvass di preparare un robot per il commercio. Come link è possibile. Quale linguaggio e cosa può essere collegato ad esso? Ho letto alcuni articoli e lo so. Come le foreste casuali prevedere le tendenze.
È possibile link sul canva su can - materiale per la scrittura di un robot per il campionato e la selezione dei suoi parametri per il commercio. Per favore, non caricatemi di teoria inutile - so qualcosa. Preferibilmente sulla sostanza degli argomenti sulla possibilità di scrivere un robot.
Opps. Forse avrò anche il tempo di scrivere e partecipare..... ;-)
Tempo - un mese del campione - è qui davvero alcuni - alcuni intraday..... ampia. Se senza scalpo.....
In breve - da quali regole per scrivere un robot, cosa collegare ad esso, in modo che è stato permesso e dove leggere su di esso - posso avere link a materiale e articoli - grazie.


 
Roman Shiredchenko #:
Renat o colleghi - potete fornire qualche link dove leggere di questo - sono in termini di preparazione di un robot per le offerte. I link sono possibili. Quale lingua e cosa può essere collegato ad esso? Ho letto alcuni articoli e lo so. Come le foreste casuali prevedono le tendenze.
Posso avere qualche link su canva a proposito di can - materiale per scrivere un robot per il campionato e selezionare i suoi parametri per il trading. Per favore, non caricarmi di teoria inutile - so qualcosa. Preferibilmente sulla sostanza degli argomenti sulla possibilità di scrivere un robot.
Opps. Forse avrò anche il tempo di scrivere e partecipare..... ;-)
Tempo - un mese del campione - è qui davvero alcuni - alcuni intraday..... ampia. Se senza scalpo.....
In breve - da quali regole per scrivere un robot, cosa collegare ad esso, in modo che è stato permesso e dove leggere su di esso - è possibile link al materiale e articoli - grazie.
.


Non ci sono ancora regole.

La regola principale è che il modello deve essere convertito in ONNX.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Non è necessario farlo in Python, molte persone hanno familiarità con Matlab e Wolfram. Esistono altri prodotti gratuiti (o non costosi) con un ambiente grafico per lo sviluppo?


XGBoost - anche da Python o R può essere usato.
SciKitLearn è un pacchetto molto grande con molti modelli.
 
Forester #:
XGBoost - può essere utilizzato anche da Python o R.
SciKitLearn - in generale un pacchetto molto grande con molti modelli.

Non so se sia possibile trovare un pacchetto in R qui.

Vedo che le persone cercano di lavorare con python attraverso R, ad esempio qui.

Ecco un altro approccio: impariamo un modello in un ambiente, ma lo eseguiamo in un altro, e questa potrebbe essere una soluzione: convertire solo il modello finito in python.

GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX)
GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX)
  • onnx
  • github.com
This is the R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX). ONNX is an open ecosystem that empowers AI developers to choose the right tools as their project evolves. ONNX provides an open source format for AI models, both deep learning and traditional ML. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in...
 
Aleksey Vyazmikin #:

Non so se è possibile trovare un pacchetto su R.

Questo pacchetto non permette di creare ed eseguire modelli onnx. Sembra che sia possibile eseguirli con una connessione a python tramite reticulate, ma sembra che sia possibile crearli solo in python.

In generale, ad essere onesti, non capisco (guardando i tutorial dal sito di questo pacchetto) il significato di questo pacchetto, forse è solo incompiuto o abbandonato. IMHO, la situazione con onnx in R è un ottimo motivo per i ragazzi di python per ridere)

R Interface to ONNX
  • onnx.ai
R Interface to ONNX - Open Neural Network Exchange . ONNX provides an open source format for machine learning models. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in operators and standard data types.
1...322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239...3399
Nuovo commento