L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3166
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sei solo fastidioso, guru! Non so io, ma tu sì: guarda nel tuo mercato!
Ti è rimasto qualcosa oltre alla penosa percezione del mondo che ti circonda e alla santa fede nei pacchetti, o il salvadanaio è esaurito? )
Ogni giorno leggo di pacchi di cui non si sa nulla.O è il giorno della marmotta?
è ora di porre fine a questo epico tentativo di trovare schemi in dati casuali.
Già.
oppure è ora di smettere di pensare all'inerzia e di dare un'occhiata sobria ai risultati.
I risultati dell'apprendimento attraverso il corsetto spesso non sono male
Dal 10 al 21 anno è stato trovato un corsetto con una frazione del 30% (il 30% della storia casuale di questo sito ha partecipato all'apprendimento), gli altri anni in genere sono stati puramente OOS.
Nel terminale si presenta così
Esistono molti metodi per determinare il coreset. Ecco alcuni dei metodi più diffusi:
È importante notare che non esiste un metodo universale per ottenere un coreset adatto a tutti i compiti di apprendimento automatico. La scelta del metodo per ottenere il coreset dipende dal compito specifico e dalle risorse computazionali disponibili.
*Bardo
I risultati dell'apprendimento attraverso il corsetto spesso non sono male
Dal 10° al 21° anno è stato trovato un corsetto con una frazione del 30% (il 30% della storia casuale di questo sito ha partecipato all'apprendimento), mentre i restanti anni sono stati generalmente dei puri OOS.
Nel terminale si presenta così
Ci sono anche periodi di drawdown che durano da sei mesi a un anno. Siete pronti per questo? Soprattutto se il drawdown inizia immediatamente al momento del lancio in tempo reale?
Ebbene, ci sono anche periodi di drawdown che durano da sei mesi a un anno. Siete pronti per questo? Soprattutto se il drawdown inizia immediatamente quando si inizia a investire?
Di solito si diversifica.È sufficiente creare un portafoglio di strumenti che creino il maggior fattore di recupero.
Questi grafici saranno redditizi anche su altri strumenti. E se la tendenza generale di tutti questi strumenti sarà la stessa del grafico presentato, la stabilità dell'investimento sarà garantita.
Ebbene, ci sono anche periodi di drawdown che durano da sei mesi a un anno. Siete pronti per questo? Soprattutto se il drawdown inizia immediatamente quando si inizia a investire?
Non sono pronto a scommettere su 20 anni :) questo è più che altro un caso di studio.
Mi vanno bene 10 anni di formazione - 1 anno di OOS, bene.
Ma c'è molto rumore, a volte il modello butta via quasi tutti i campioni come inutili, rimangono 3 transazioni.
Ci sono anche pezzi di storia che non vengono mai previsti normalmente.
Tutto sommato, non è un'attività molto gratificante.
È come far girare il vecchio ricevitore e colpire accidentalmente qualche onda con del rumore.
Ancora una volta sono convinto che per fare previsioni sia necessario un modello.
Il modello elimina il superfluo (rumore) lasciando il necessario (segnale), se possibile amplificando il necessario (segnale), così come il modello è più deterministico, più ripetibile nei modelli....
come esempio.
prezzi alti-bassi di minutka.
Poi costruiamo la semplificazione più semplice del prezzo (creiamo un modello).
Poi rimuoviamo gli eccessi (miglioriamo il modello) con l'aiuto di un semplice algoritmo noto per la riduzione della dimensionalità, il modello è diventato più ripetibile.
e l'ultimo tocco forse decorativo.
Mi chiedo come verrà addestrato il MO su questi dati.
Questo è un campione di prova.
Avete mai visto numeri del genere prima d'ora?
Qual è il nome esatto? O è fatto in casa?
Ho utilizzato diversi modelli "in legno" per molti anni e non ho mai visto nulla di simile.
Cosa intende per "fatto in casa"? C'è una giustificazione teorica, un buon articolo. Esiste un pacchetto chiamato RLTv3.2.6. Funziona bene. Dovresti prestare attenzione alla versione.
A proposito di ONNX per i modelli di legno in Python. Vedere il pacchetto skl2onnx.
Modelli scikit-learn supportati. L'ultimo set di opzioni supportato è il 15.
Buona fortuna