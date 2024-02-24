L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 314
Riformulo il compito -
Dacci il codice del tuo modello per fare trading su D1, non puoi dare anche un modello addestrato, il tuo codice dovrebbe eseguire e addestrare il modello sul nostro server, abbiamo bisogno di conoscere e capire l'intera strategia.
Di conseguenza, vi pagheremo un po' per la vostra strategia perfetta e continueremo a guadagnare senza di voi.
È una trappola.
Tutte le persone adeguate se ne sono andate, sono rimaste solo le squadre "alleniamo gbm ottimizzando la grana casuale e forse funzionerà".
Tutte le 2 o 3 persone sono uscite da lì :)
Voglio fare una distribuzione normale come indicatore. Chi può dirmi le formule, e se funziona, posterò l'indicatore qui.
Sembra chiaro con la deviazione standard: la radice quadrata della somma dei delta (momentum, prezzo corrente meno la media) viene estratta, ma e,x,μ - aspettativa matematica (valore medio) non è chiaro come ottenere.
Ecco come ho capito l'indicatore: in blu deviazione standard sigma, in arancione aspettativa matematica (media). O piuttosto ho ottenuto la deviazione standard di sigma, ogni barra della storia "p-bar".
Basato suhttps://www.mql5.com/ru/articles/1492
Ho commentato le linee nel codice. Non è difficile controllarlo.
Oh, sta guardando, sa anche come finisce). Guarda il video. Amico ha detto bene sul "problema della convalida", ma la cosa principale è uscire in tempo))))
Impossibile scaricare l'archivio. Ma sono contento che tu sia in tema. Continuate a guardare, penso che questa settimana sarà rilevante....
Hmmm... È il tuo predittore che ti dice cosa succederà o ti stai trasformando tu stesso in Nostradamus?
Bene, eccoci qui. Mago del tremore!!!!! Il tuo è preso, ti saluto. Selavey!!!!!
profitto: -49 ,17%
Purtroppo, non solo hai disonorato te stesso, ma anche Yuri Reshetov.
come se tu sputassi nell'anima in questo momento. E dov'è il controllo del rischio :)
Reshetov perché???? Non capisco. Il mio trading non ha niente a che vedere con il suo lavoro. Di nuovo, tutti sono bravi a fare stronzate, ma nessuno sa fare qualcosa di utile. Ti ho mandato il mio set, volevo vedere il modello costruito dalla tua IA per avere qualcosa da confrontare, ma non l'ho mai visto. E quindi, come si può criticare il lavoro se né confrontare né dimostrare che l'ottimizzatore di Reshetov non funziona non si può o non si vuole....
Quindi sì.... Sono un trader, ma non tocco Reshetov!!!!!!
Psicologia sucks.... :-( Tutte le perdite sono basate sulle emozioni..... Ho bisogno di un trading di gufi normale.... Vorrei che ci fossero programmatori MQL4 su questo forum :-(
Spero che Wizard, dia un'altra perla poetica, su questa situazione!!!! Sono molto affezionato a loro. Ma è bello essere in tema e piacevole da leggere :-)