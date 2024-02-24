L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3014
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
https://stackoverflow.com/questions/37405919/how-do-i-run-r-in-multiple-machines
A quanto ho capito, la persona non riesce a creare un ambiente/cluster per eseguire tutte le stesse librerie specifiche.
Allora perché questo riferimento è in risposta all'affermazione sulla non universalità?
A quanto ho capito, la persona non è in grado di creare un ambiente/cluster per eseguire le stesse librerie specifiche.
Allora perché questo riferimento è in risposta all'affermazione di non universalismo?
Mi arrendo,
Dovresti essere più gentile e costruttivo :)
Se sostenete che qualsiasi codice può essere trasferito per l'esecuzione su un altro computer che non è clusterizzato, allora dimostratelo con un esempio concreto - il mio codice.
Allora sarò felice e grato.
Questo è il modo per essere più gentili e costruttivi :)
Se sostieni che qualsiasi codice può essere spostato su un altro computer non raggruppato per l'esecuzione, allora dimostralo con un esempio concreto - il mio codice.
Allora sarò felice e grato.
100$
Ottimo, ma con piccole modifiche al codice attuale che ho descritto sopra.
Dovrei aprire un lavoro da freelance?
Ottimo, ma con piccole modifiche al codice attuale che ho descritto sopra.
Dovrei aprire un lavoro da freelance?
Nessuna modifica.
Perché?
Riguardo alle foglie, ecco riesumato un vecchio EA, elaborato su dati dal 2014 al 2019. Potrebbe aver scartato qualcosa nel 2020 (non ricordo), quindi testato sul 2021 + il mese 2022.
Ecco la situazione del profitto di ogni foglio. Il valore medio è di -14 rubli. Il 48% mostra un risultato positivo.
Grafico della foglia migliore nel 2021
Di seguito è riportato il bilancio delle foglie in ordine di aggiunta.
Si possono notare tendenze evidenti, che molto probabilmente indicano un errore nella scelta del predittore radice durante la costruzione dell'albero.
Vi ricordo che ci sono 100000 generazioni di genetica e ognuna di esse costruisce/varia l'albero. Poi rimuovo il predittore principale dal campione e ripeto il processo. Se la memoria non mi inganna, ho eseguito circa 100 cicli di questo tipo. Non è possibile determinare rapidamente da quale ciclo di formazione sono emerse le tendenze, ma questa informazione può essere ottenuta in seguito - per riflettere.
Ora ho visto che avevo altri 4 fogli nel codice come filtri per ogni foglio di segnale :) Così li ho disattivati e ora sto ripetendo i grafici.
Ecco la situazione del profitto di ogni foglio. Il valore medio è di +34 rubli. Il50% mostra un risultato positivo.
Il migliore per profitto
E il saldo di tutti i fogli
La situazione qui sembra migliore, anche se ci sono anche tendenze e il motivo è probabilmente già stato menzionato in precedenza.
Si scopre che le foglie non sono state selezionate in modo molto qualitativo per il filtraggio.
Come un foglio di legno a volte funziona meglio del legno?
tc pronto al minimo