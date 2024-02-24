L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2548
Ho già letto i libri.
Una domanda più specifica, quale lunghezza del kernel h e g dallo schermo, visto che fai un esempio sui filtri?
C'è scritto lì.
Questo è diverso, sono interessato al nucleo del filtro
Molto probabilmente la lunghezza della finestra principale non gioca alcun ruolo.
Ciò che viene elaborato è la gamma di segnale richiesta.
Dato che scrivono che prendono solo il segnale, senza specificare la lunghezza.
L'output è la decomposizione N+1.
Lasciatemi aggiungere il mio ragionamento.
Sapendo che ogni set di coefficienti di dettaglio è due volte più corto del set precedente,
possiamo assumere che la lunghezza della finestra dovrebbe essere pari.
su
Ho visto da qualche parte che la lunghezza dovrebbe essere uguale a una potenza di due.
Non so se ha senso.
Trovato un esempio chiaro, sembra che prendano una wavelet per tutta la lunghezza del segnale e non si preoccupano, ci vorrà solo molto tempo per essere contati
Nota N=256
cioè il grado di due
E se è un numero dispari, ci saranno coefficienti di dettaglio parassiti.
Il recupero di Shapelet è come il clustering dei segmenti di fila. Probabilmente utile per segnali come i cardiogrammi, ma non sono sicuro dell'utilità per gli studi sui prezzi.
A proposito, sei riuscito a capire l'applicazione del modello LGBM? Se si insegna in R, si potrebbe provare a usare la libreria di San Sanych)
E qual è il problema con lightgbm?
La domanda riguardava l'uso in mql del modello lgbm addestrato in python.
Sembra essere una questione di usare un modello lgbm addestrato in python in mql.
Perché hai bisogno di tutti questi problemi? Allenalo in R e usalo in mql expert tramite la libreria mt-R. Prova la biblioteca forestale. Questo è AutoML con 4 modelli in legno. Anche se è possibile utilizzare ciascuno di essi separatamente.
Buona fortuna
È esattamente quello che ho consigliato a Maxim. Ma solo per scherzo, perché non sopporta la R per qualche motivo).
Probabilmente perché conosce python.
Ognuno si adatta al linguaggio che conosce.
Io, per esempio, sono un fan di C. Ed è difficile come l'inferno trasferire tutto da un'altra lingua.
Soprattutto da una lingua che non si conosce idealmente.
Ho problemi proprietari in Matlab, che vorrei portare in C, alias mql.
Ma non padroneggiare Matlab rende il compito più difficile.