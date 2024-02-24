L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2516
Ciao. Sulla lista? Oh, sì! Mi è proprio mancato. È abbastanza irrilevante per il Dipartimento della Difesa, però. Cosa stai facendo qui?
Cercando di bandire JeySu
Il problema principale è che tutti i dati presentati alla rete neurale sono trattati come casuali con il risultato corrispondente. Non importa cosa fai, i dati di input sono indistinguibili. Ma c'è una differenza! Si trova nel Tempo. I maghi possono dirvi come tenerne conto.
Ciao, amico mio! La speranza di tutti coloro che soffrono, sei stato davvero mancato sul forum, è diventato noioso.
Spero che abbia funzionato per te? Il modello è lo stesso - somma di incrementi, con "correzione del tempo" ?
Ciao! E io? Niente... Sono stato malato, ho lavorato, ho giocato a scacchi... Ma il conto è vivo e c'è un profitto.
Il modello della somma incrementale, ahimè, non si applica al mercato perché il mercato è un processo non markoviano.
Per non-markoviano, intendiamo una sorta di "memoria". Come interpretarlo dipende da ognuno. Ma è lì. Lo uso come un "ritorno alla media" in un quadro di riferimento temporale specifico.
E la media, molto probabilmente, è la memoria del mercato.
Esattamente.
Anche se ai commercianti non piace la media, ma gioca un ruolo significativo nel mercato.
E visto che siamo in tema di MO, sarebbe utile pensarci - beh, c'è il lavoro di Kolmogorov, che crea i presupposti per l'applicabilità del MO. Ma Kolmogorov non ha preso in considerazione tutto, cioè questa formula
Ecco la prima parte sotto l'integrale e questa è l'ambita media.