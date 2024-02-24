L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 250

panturale:
Ok, ma se lavorassimo come limitatori, quotando, stando da entrambe le parti come nei cambi di valuta, vendendo liquidità? Perché avete bisogno di previsioni?
panturale:
Questa è la risposta, stare con i limitatori su entrambi i lati e fare un profitto senza rischi.
Tutto il trading richiede previsioni sulle condizioni future del mercato, non importa tendenze, pullback, MM, arbitraggio, volatilità, ovunque.
 

interessante da guardare

https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0

 

Richiede tempo.

Qualcuno può dirmi come portare una matrice, per l'analisi e la successiva diagnosi tramite le trasformate wavelet?

Non sono molto bravo con le wavelet, ma alcuni esempi con il pacchetto dplR sono stati postati qui, quindi mi affiderò a loro.

1) Questa è una serie temporale, quindi la matrice deve essere in qualche modo convertita in un vettore lungo. Avete, per esempio, ogni riga della matrice è come una finestra scorrevole di lunghezza 9, e l'offset della finestra su ogni nuova riga = 0,5. Aggiungerò un ultimo elemento di ogni seconda riga al vettore. Sarebbe meglio se prendessi il tuo vettore così com'è, senza le finestre scorrevoli e le matrici.
Ho ottenuto una serie temporale come questa - 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1 1.

2) Ciò che è ombreggiato sul grafico non è affidabile e non può essere usato per le previsioni future. Il colore "più a destra della scala" nell'area non ombreggiata più a destra è verde (per i periodi da 2 a 8).
E la risposta sarebbe "attualmente i periodi da 2 a 8 dominano", che è davvero inutile. Qualunque sia il vettore di input, questa è la risposta :).

inputMatrix <- t(matrix(c(1,    1,      1,      1,      1,      2,      4,      6,      8,
                          1,    1,      1,      1,      2,      3,      5,      7,      9,
                          1,    1,      1,      1,      3,      4,      6,      8,      10,
                          1,    1,      1,      2,      4,      5,      7,      9,      11,
                          1,    1,      1,      3,      5,      6,      8,      10,     12,
                          1,    1,      1,      4,      6,      7,      9,      11,     13,
                          1,    1,      1,      5,      7,      8,      10,     12,     14,
                          1,    1,      2,      6,      8,      9,      11,     13,     15,
                          1,    1,      3,      7,      9,      10,     12,     14,     16,
                          1,    1,      4,      8,      10,     11,     13,     15,     17,
                          1,    2,      5,      9,      11,     12,     14,     16,     18,
                          1,    3,      6,      10,     12,     13,     15,     17,     19,
                          1,    4,      7,      11,     13,     14,     16,     18,     20,
                          1,    5,      8,      12,     14,     15,     17,     19,     21,
                          1,    6,      9,      13,     15,     16,     18,     20,     22,
                          2,    7,      10,     14,     16,     17,     19,     21,     1,
                          3,    8,      11,     15,     17,     18,     20,     22,     1,
                          4,    9,      12,     16,     18,     19,     21,     1,      1,
                          5,    10,     13,     17,     19,     20,     22,     1,      1,
                          6,    11,     14,     18,     20,     21,     1,      1,      1,
                          7,    12,     15,     19,     21,     22,     1,      1,      1,
                          8,    13,     16,     20,     22,     1,      1,      1,      1,
                          9,    14,     17,     21,     1,      1,      1,      1,      1,
                          10,   15,     18,     22,     1,      1,      1,      1,      1
                         ), ncol=24, nrow = 9))

#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
  if(i==1){
    #первая строка матрицы берётся как есть`
    tsVector <- inputMatrix[i,]
  }else{
    #от каждой строй строки берётся последний элемент
    tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
  }
}

#полученный вектор
tsVector

library(dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
 wavelet.plot(waveletObj)


 
Dr.Trader:

Ooo grazie, ci darò un'occhiata!
 

Che cosa il R

Qualcuno sa se i numeri devono essere convertiti in valori trigonometrici per la trasformazione wavelet?

O in cosa devono essere convertiti per iniziare i calcoli?

Cos'è R?

 
Top2n:

Cos'è R?

Hai provato a usare Google?
 
mytarmailS:
Hai provato a usare Google?
Beh, se Raggio, allora di nuovo non è molto chiaro. Sicuramente non è un linguaggio di programmazione))
 
Qualcuno ha provato ad applicare le sue conoscenze in questo campo per prevedere le scommesse sportive - tennis, calcio, ecc. o per scrivere bot per il poker/pref?
 
Top2n:

Cos'è R?

La trasformata di Fourier dà risultati in numeri complessi dove ci sono partireali e immaginarie. R in queste formule significa lavorare senza parte immaginaria.
