Ok, ma se lavorassimo come limitatori, quotando, stando da entrambe le parti come nei cambi di valuta, vendendo liquidità? Perché avete bisogno di previsioni?
Questa è la risposta, stare con i limitatori su entrambi i lati e fare un profitto senza rischi.
interessante da guardare
https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0
Richiede tempo.
Qualcuno può dirmi come portare una matrice, per l'analisi e la successiva diagnosi tramite le trasformate wavelet?
Non sono molto bravo con le wavelet, ma alcuni esempi con il pacchetto dplR sono stati postati qui, quindi mi affiderò a loro.
1) Questa è una serie temporale, quindi la matrice deve essere in qualche modo convertita in un vettore lungo. Avete, per esempio, ogni riga della matrice è come una finestra scorrevole di lunghezza 9, e l'offset della finestra su ogni nuova riga = 0,5. Aggiungerò un ultimo elemento di ogni seconda riga al vettore. Sarebbe meglio se prendessi il tuo vettore così com'è, senza le finestre scorrevoli e le matrici.
Ho ottenuto una serie temporale come questa - 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1 1 1.
2) Ciò che è ombreggiato sul grafico non è affidabile e non può essere usato per le previsioni future. Il colore "più a destra della scala" nell'area non ombreggiata più a destra è verde (per i periodi da 2 a 8).
E la risposta sarebbe "attualmente i periodi da 2 a 8 dominano", che è davvero inutile. Qualunque sia il vettore di input, questa è la risposta :).
1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9,
1, 1, 1, 1, 3, 4, 6, 8, 10,
1, 1, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11,
1, 1, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12,
1, 1, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13,
1, 1, 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14,
1, 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15,
1, 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16,
1, 1, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17,
1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 19,
1, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
1, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
1, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 22,
2, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 1,
3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 1,
4, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 1, 1,
5, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 1, 1,
6, 11, 14, 18, 20, 21, 1, 1, 1,
7, 12, 15, 19, 21, 22, 1, 1, 1,
8, 13, 16, 20, 22, 1, 1, 1, 1,
9, 14, 17, 21, 1, 1, 1, 1, 1,
10, 15, 18, 22, 1, 1, 1, 1, 1
), ncol=24, nrow = 9))
#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
if(i==1){
#первая строка матрицы берётся как есть`
tsVector <- inputMatrix[i,]
}else{
#от каждой строй строки берётся последний элемент
tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
}
}
#полученный вектор
tsVector
library(dplR)
#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)
#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj
#график
wavelet.plot(waveletObj)
Qualcuno sa se i numeri devono essere convertiti in valori trigonometrici per la trasformazione wavelet?
O in cosa devono essere convertiti per iniziare i calcoli?
Cos'è R?
Hai provato a usare Google?
