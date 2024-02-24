L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 247
Sto parlando di statistiche di previsione, quanto spesso indovini la direzione del mercato
Diciamo 0,5.
Non ci sono vantaggi, quindi lo prosciugherai.
Naturalmente ora direte che il volume è diverso e così via. Ho perso 10 scambi per un rublo, ne ho aggiunto uno per 100 rubli, ma significa che SAPERE che il mercato andrà nel modo giusto su questo affare, in generale, è necessario pesare il volume
Nessun vantaggio significa che si venderà, ecco.
Allo stesso tempo, riesco a guadagnare almeno lo 0,5% del valore dell'affare ogni giorno lavorativo. Al 50% dei trade perdenti.
Rileggete i post precedenti e capirete da dove viene il profitto.
Se lo sapessi, non avrei inserito operazioni non redditizie)). E lavoro sempre con lo stesso volume, senza aumentare o diminuire.
Allo stesso tempo, riesco a guadagnare almeno lo 0,5% del valore dell'affare ogni giorno lavorativo. E sto perdendo il 50% di tutti i miei scambi.
Non è possibile, è come se tu iniziassi a dimostrarmi che 2*2 = 5, o poi mi dicessi che hai delle "percentuali" tue e di moltiplicazione e così via
Ancora venticinque). Se perdi 10p o vinci 30-40p con 0,5 di probabilità, hai 20-30p di profitto per trade. I costi di transazione sono inclusi nell'importo. Cosa non deve essere?
Probabilità 0,5 che si perde, significa che 0,5 si vince, che è come lanciare una moneta, se si scommette lo stesso lotto, si ottiene un randagio casuale
CIAO!!!
comunicazione off-topic, smettila...
CIAO!!!
comunicazione off-topic, smettila...
IMHO, molto in tema. A proposito, il Ministero della Difesa ne tiene conto?