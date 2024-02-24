L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 247

panturale:
Sto parlando di statistiche di previsione, quanto spesso indovini la direzione del mercato
Diciamo 0,5. Esattamente, il 50% dei trade sono perdenti.
 
Yuriy Asaulenko:
Diciamo 0,5.

Non ci sono vantaggi, quindi lo prosciugherai.

Naturalmente ora direte che il volume è diverso e così via. Ho perso 10 scambi per un rublo, ne ho aggiunto uno per 100 rubli, ma significa che SAPERE che il mercato andrà nel modo giusto su questo affare, in generale, è necessario pesare il volume

 
panturale:
Nessun vantaggio significa che si venderà, ecco.

Allo stesso tempo, riesco a guadagnare almeno lo 0,5% del valore dell'affare ogni giorno lavorativo. Al 50% dei trade perdenti.

Rileggete i post precedenti e capirete da dove viene il profitto.

Se lo sapessi, non avrei inserito operazioni non redditizie)). E lavoro sempre con lo stesso volume, senza aumentare o diminuire.

 
Yuriy Asaulenko:

Allo stesso tempo, riesco a guadagnare almeno lo 0,5% del valore dell'affare ogni giorno lavorativo. E sto perdendo il 50% di tutti i miei scambi.

Non è possibile, è come se tu iniziassi a dimostrarmi che 2*2 = 5, o mi dicessi dopo che hai le tue "percentuali" e moltiplicazioni, ecc.
 
panturale:
Non è possibile, è come se tu iniziassi a dimostrarmi che 2*2 = 5, o poi mi dicessi che hai delle "percentuali" tue e di moltiplicazione e così via
Ci risiamo). Se con probabilità 0,5 perdi 10r o vinci 30-40r, hai un profitto di 10-15r per transazione. I costi di transazione sono inclusi nell'importo. Cosa non può essere qui?
 
Yuriy Asaulenko:
Ancora venticinque). Se perdi 10p o vinci 30-40p con 0,5 di probabilità, hai 20-30p di profitto per trade. I costi di transazione sono inclusi nell'importo. Cosa non deve essere?
La probabilità 0,5 di perdere significa che 0,5 di vincere, cioè come il lancio di una moneta, se si scommette lo stesso lotto, si ottiene una fluttuazione casuale
 
panturale:
Probabilità 0,5 che si perde, significa che 0,5 si vince, che è come lanciare una moneta, se si scommette lo stesso lotto, si ottiene un randagio casuale
Si lancia una moneta, la probabilità di indovinare è 0,5, ma quando si vince, il guadagno non è una scommessa, ma 3-4 scommesse, e quando si perde, la perdita è solo la scommessa. Non capisco cosa non sia chiaro.
 

CIAO!!!

comunicazione off-topic, smettila...

 
mytarmailS:

CIAO!!!

comunicazione off-topic, smettila...

IMHO, molto in tema. A proposito, il Ministero della Difesa ne tiene conto in qualche modo?
 
Yuriy Asaulenko:
IMHO, molto in tema. A proposito, il Ministero della Difesa ne tiene conto?
