L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2340
C'è qualcosa che si mette in mezzo.
Non c'è comprensione di ciò che deve essere fatto. E la rete, anche la più intelligente, è stupida di per sé, non può capire. E quando la comprensione appare - la rete non è più necessaria. Un paradosso della natura :)
Se si smette di ripetere come pappagalli la stessa cosa e si comincia a fare qualcosa, si può smettere di sembrare un esemplare di un ramo morto dell'evoluzione
Chi conosce le operazioni del processore?
Ho convertito una funzione di ordinamento rapido dal tipo doppio al tipo float. Ha appena cambiato tipo di dati.
Sembrerebbe che dovrebbe essere 2 volte più veloce con 4 byte che con 8 byte. Ma quando si misura, il guadagno è solo del 5-10%.
Le operazioni principali sono il confronto dei numeri e il loro rimescolamento nella memoria.
La riscrittura dovrebbe essere più veloce, dato che ci vogliono 4 byte invece di 8 byte per riscrivere. O il processore ci passa lo stesso tempo?
Il confronto probabilmente non è accelerato, perché tutti i dati che abbiamo sono 5 decimali, mentre l'operazione di confronto molto probabilmente va bit per bit, quando raggiunge il bit 1 dove un numero è più grande di un altro, finisce la ricerca dei bit del numero. Cioè, sia per il doppio che per il float, la ricerca del bit si fermerà dopo 10-20 bit sullo stesso bit.
Sto leggendo bene? O ci sono altre spiegazioni?
No, certo che no. Le stesse funzioni di confronto, aggiunta, sottrazione, scrittura, lettura e copia sono lunghe e non dipendono affatto linearmente dal tipo di dati.
E se smettete di ripetere come pappagalli la stessa cosa e cominciate a fare qualcosa, potete smettere di sembrare un esemplare di un ramo morto dell'evoluzione
Sta all'evoluzione decidere. Hai almeno una ragazza? O non c'è nessun lamba? :))))
Ti sto solo offrendo una via d'uscita, troll. Puoi solo alzare il muro, paradosso della natura.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
risulta circa lo stesso (cinque minuti). Il modello si rompe +- allo stesso tempo. Allenarsi per gli ultimi due mesi.
il tuo algoritmo tira fuori i modelli in un modo strano
Puoi ottenere punti di scarico nei dati?
Divertente come il tuo algoritmo tira i modelli.
Se mi alleno con 9 sett come te, "tira" un po' di più.
Puoi inserire i punti di drenaggio nei dati?
probabilmente
sono abbastanza ovvi. La tristezza è che non è chiaro cosa sia necessario per capire come gli stati di scarico differiscano dallo stato normale. In termini di filtro. )