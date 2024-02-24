L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2340

elibrarius:

C'è qualcosa che si mette in mezzo.

Non c'è comprensione di ciò che deve essere fatto. E la rete, anche la più intelligente, è stupida di per sé, non può capire. E quando la comprensione appare - la rete non è più necessaria. Un paradosso della natura :)

Wizard2018:

Non c'è comprensione di ciò che deve essere fatto. E la rete, anche la più astuta, è muta essa stessa, non può indovinare. E quando la comprensione appare, la rete non è più necessaria. Paradosso della natura :)

Se si smette di ripetere come pappagalli la stessa cosa e si comincia a fare qualcosa, si può smettere di sembrare un esemplare di un ramo morto dell'evoluzione

 
elibrarius:

Chi conosce le operazioni del processore?

Ho convertito una funzione di ordinamento rapido dal tipo doppio al tipo float. Ha appena cambiato tipo di dati.

Sembrerebbe che dovrebbe essere 2 volte più veloce con 4 byte che con 8 byte. Ma quando si misura, il guadagno è solo del 5-10%.

Le operazioni principali sono il confronto dei numeri e il loro rimescolamento nella memoria.

La riscrittura dovrebbe essere più veloce, dato che ci vogliono 4 byte invece di 8 byte per riscrivere. O il processore ci passa lo stesso tempo?

Il confronto probabilmente non è accelerato, perché tutti i dati che abbiamo sono 5 decimali, mentre l'operazione di confronto molto probabilmente va bit per bit, quando raggiunge il bit 1 dove un numero è più grande di un altro, finisce la ricerca dei bit del numero. Cioè, sia per il doppio che per il float, la ricerca del bit si fermerà dopo 10-20 bit sullo stesso bit.

Sto leggendo bene? O ci sono altre spiegazioni?

No, certo che no. Le stesse funzioni di confronto, aggiunta, sottrazione, scrittura, lettura e copia sono lunghe e non dipendono affatto linearmente dal tipo di dati.

 
Maxim Dmitrievsky:

E se smettete di ripetere come pappagalli la stessa cosa e cominciate a fare qualcosa, potete smettere di sembrare un esemplare di un ramo morto dell'evoluzione

Sta all'evoluzione decidere. Hai almeno una ragazza? O non c'è nessun lamba? :))))

Wizard2018:

Sta all'evoluzione decidere. Hai almeno una ragazza? O non c'è nessun lamba? :)))

Ti sto solo offrendo una via d'uscita, troll. Puoi solo alzare il muro, paradosso della natura.

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

risulta circa lo stesso (cinque minuti). Il modello si rompe +- allo stesso tempo. Allenarsi per gli ultimi due mesi.

il tuo algoritmo tira fuori i modelli in un modo strano

il tuo algoritmo tira fuori i modelli in un modo strano


Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

risulta circa lo stesso (cinque minuti). Il modello si rompe +- allo stesso tempo. Allenarsi negli ultimi 2 mesi.


Puoi ottenere punti di scarico nei dati?

Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

risulta circa lo stesso (cinque minuti). Il modello si rompe +- allo stesso tempo. Allenarsi per gli ultimi due mesi.

Divertente come il tuo algoritmo tira i modelli.


Se mi alleno con 9 sett come te, "tira" un po' di più.


Valeriy Yastremskiy:

Puoi inserire i punti di drenaggio nei dati?

probabilmente

 
Maxim Dmitrievsky:

probabilmente

sono abbastanza ovvi. La tristezza è che non è chiaro cosa sia necessario per capire come gli stati di scarico differiscano dallo stato normale. In termini di filtro. )

