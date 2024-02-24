L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2339

Potrebbe aiutare.


 
elibrarius:

Ci sta mettendo troppo tempo...) Non possiamo farcela e non guadagneremo nulla. C'è qualcosa che si mette in mezzo.

Tutto ok, testando con il mercato reale, funziona bene.
 
Mikhail Mishanin:

Pandan al ragionamento/pensiero https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

Tuttavia, le magie della grande stima bayesiana del parametro della distribuzione binomiale (apparentemente, usando la distribuzione beta come distribuzione a priori)

 
BillionerClub:

La macchina super duper intelligente sembra essere l'argomento del thread. Ho una domanda, infatti, cosa impedisce al machine learning di fare soldi nel forex, così come l'IA gioca a Dota con i campioni e sconfigge questi ultimi?

Si potrebbe chiedere quanto costa addestrare un tale modello, quanti esperti lo sviluppano... forse non si farebbero domande così sciocche.

Se si addestra NS a scambiare il grid\martin, si ottiene un modello simile se si addestra senza di esso. Ancora un modello che scompare nel 2015-17

Probabilmente ha già spremuto il massimo dalle barre dell'ora, non più

un paio di esempi


 
Le martore convenzionali tendono a svuotarsi alla fine della giornata. Anche un martin NS perde?
elibrarius:
I martin regolari tendono a flop alla fine. Anche un martin NS perde?

come l'hai impostato.

23.000 messaggi!
Ragazzi, forse è il momento di arrivare ad una conclusione!
 
Ognuno trae le proprie conclusioni. Alcuni si affidano interamente al NS. E qualcuno lo usa come filtro aggiuntivo per la sua strategia. Ci sono quelli che non si fidano affatto della NS.
Questo argomento è più una dimostrazione/vetrina delle sue capacità e debolezze...

Per coloro che non sanno cosa fare

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

ML for Trading - 2nd Edition
  • stefan-jansen.github.io
A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies
