L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2339
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Potrebbe aiutare.
Ci sta mettendo troppo tempo...) Non possiamo farcela e non guadagneremo nulla. C'è qualcosa che si mette in mezzo.
Pandan al ragionamento/pensiero https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
Tuttavia, le magie della grande stima bayesiana del parametro della distribuzione binomiale (apparentemente, usando la distribuzione beta come distribuzione a priori)
La macchina super duper intelligente sembra essere l'argomento del thread. Ho una domanda, infatti, cosa impedisce al machine learning di fare soldi nel forex, così come l'IA gioca a Dota con i campioni e sconfigge questi ultimi?
Si potrebbe chiedere quanto costa addestrare un tale modello, quanti esperti lo sviluppano... forse non si farebbero domande così sciocche.
Se si addestra NS a scambiare il grid\martin, si ottiene un modello simile se si addestra senza di esso. Ancora un modello che scompare nel 2015-17
Probabilmente ha già spremuto il massimo dalle barre dell'ora, non più
un paio di esempi
Se si addestra NS a scambiare il grid\martin, si ottiene un modello simile se si addestra senza di esso. Ancora un modello che scompare nel 2015-17
probabilmente già spremuto il massimo dalle barre dell'ora, non più
Un paio di esempi
I martin regolari tendono a flop alla fine. Anche un martin NS perde?
come l'hai impostato.
23000 post!
Ognuno trae le proprie conclusioni. Alcuni si affidano interamente al NS. E qualcuno lo usa come filtro aggiuntivo per la sua strategia. Ci sono quelli che non si fidano affatto della NS.
Questo argomento è più una dimostrazione/vetrina delle sue capacità e debolezze...
Per coloro che non sanno cosa fare
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/