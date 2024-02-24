L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 130
brevemente se qualcuno è interessato....
provato ad usare l'algoritmo DTW nel clustering, con semplici dati elementari solo per me stesso...
Ho preso un prezzo e ho addestrato RF sulle sue sezioni della finestra scorrevole, poi ho preso di nuovo lo stesso prezzo e le stesse sezioni della finestra scorrevole e ho raggruppato l'algoritmo DTW e poi ho addestrato RF
l'errore nell'addestramento e nel riconoscimento di nuovi dati con l'algoritmo DTW era del 2-4% più basso
se si aggiunge un gran numero di predittori allora penso che l'errore possa essere abbassato molto di più, ma l'algoritmo è lento come l'inferno
Prezzo di ingresso... Predittori su input...
Circo a cavallo!
Vadim, se hai qualcosa di sostanziale da dire, parla...
E se stai solo buttando fuori una battuta da quinta elementare, è meglio rimanere in silenzio...
almeno per rispetto di quelli che lo leggeranno dopo...
Predictor sai cos'è?
Perché mettere un prezzo in rete?
1) Beh, sì, i dati su cui la rete impara
2) Cos'è più oggettivo del prezzo? Quindi perché no?
In poche parole, perché il clustering delle serie temporali viene fatto nel contesto dell'addestramento RF?
Se vuoi essere breve, ti rispondo con una foto...
abbiamo due righe della stessa lunghezza con lo stesso modello all'interno, ma un modello non è del tutto identico all'altro, quindi il punto dell'algoritmo DTW è che nel clustering capirà che si tratta dello stesso modello, ma RF non
È tutto molto rozzo, naturalmente.
Successo. :)
