brevemente se qualcuno è interessato....

provato ad usare l'algoritmo DTW nel clustering, con semplici dati elementari solo per me stesso...

Ho preso un prezzo e ho addestrato RF sulle sue sezioni della finestra scorrevole, poi ho preso di nuovo lo stesso prezzo e le stesse sezioni della finestra scorrevole e ho raggruppato l'algoritmo DTW e poi ho addestrato RF

l'errore nell'addestramento e nel riconoscimento di nuovi dati con l'algoritmo DTW era del 2-4% più basso

se si aggiunge un gran numero di predittori allora penso che l'errore possa essere abbassato molto di più, ma l'algoritmo è lento come l'inferno

mytarmailS:

Prezzo di ingresso... Predittori su input...

Circo a cavallo!

 
Vadim Shishkin:

Il prezzo di entrata... Predittori alla porta...

Circo a cavallo!

Vadim, se hai qualcosa di sostanziale da dire, parla...

E se stai solo buttando fuori una battuta da quinta elementare, è meglio rimanere in silenzio...

almeno per rispetto di quelli che lo leggeranno dopo...

mytarmailS:

Predictor sai cos'è?

Perché mettere un prezzo in rete?

 
Vadim Shishkin:

1) Beh, sì, i dati su cui la rete impara

2) Cos'è più oggettivo del prezzo? Quindi perché no?

 
mytarmailS:

In poche parole, perché il clustering delle serie temporali viene fatto nel contesto dell'addestramento RF?
 
Alexey Burnakov:
Se vuoi essere breve, ti rispondo con una foto...

abbiamo due righe della stessa lunghezza con lo stesso modello all'interno, ma un modello non è del tutto identico all'altro, quindi il punto dell'algoritmo DTW è che nel clustering capirà che si tratta dello stesso modello, ma RF non

È tutto molto rozzo, naturalmente.

dtw
mytarmailS:

Successo. :)
 
Vadim Shishkin:
grazie
 
mytarmailS:

L'algoritmo DTW non è così universale, confronta solo due serie temporali per valori assoluti, cioè hai bisogno di una pre-normalizzazione di spostamento e scala lungo l'asse verticale, e molto dipende dall'implementazione specifica. Per esempio, qui https://www.mql5.com/ru/code/10755 prende 2 pezzi di lunghezza fissa per il confronto e non tiene conto che uno di essi può essere più lungo, l'altro più corto, e la quantità di calcolo può essere notevolmente ridotta, ecc. Possiamo parlare di clustering con parametri specifici di DTW - non solo il "grado di somiglianza" di due frammenti può essere calcolato, ma anche il rapporto delle scale orizzontali.
