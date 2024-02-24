L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1258
un sacco di formule ((
Bene ) c'è un link al pacchetto R. Io non uso R, ma capisco le formule.
se usi R, provalo )
L'articolo di questa mattina è ancora aperto: https://towardsdatascience.com/bayesian-additive-regression-trees-paper-summary-9da19708fa71
Il fatto più deludente è che non sono riuscito a trovare un'implementazione Python di questo algoritmo. Gli autori crearono un pacchetto R(BayesTrees) che aveva alcuni problemi evidenti - soprattutto la mancanza di una funzione "predict" - e fu creata un'altra implementazione, più usata, chiamata bartMachine.
Se hai esperienza nell'implementazione di questa tecnica o conosci una libreria Python, per favore lascia un link nei commenti!
Quindi il primo pacchetto è inutile perché non può prevedere.
Il secondo link ha di nuovo delle formule.
Ecco un albero ordinario facile da capire. Tutto è semplice e logico. E senza formule.
Forse non sono ancora arrivato ai libs. Gli alberi sono solo un caso speciale di un enorme argomento bayesiano, per esempio ci sono molti esempi di libri e video quiHo usato l'ottimizzazione bayesiana degli iperparametri di NS secondo gli articoli di Vladimir. Funziona bene.
Come gli alberi... ci sono le reti neurali bayesiane
Inaspettatamente!
NS lavora con le operazioni matematiche + e * e può costruire qualsiasi indicatore al suo interno, dai MA ai filtri digitali.
Ma gli alberi sono divisi in parti destre e sinistre da semplici if(x<v){ramo sinistro}se{ramo destro}.
O è anche if(x<v){diramazione a sinistra}se{diramazione a destra}?
Ma se ci sono molte variabili da ottimizzare, è oooo lungo.
Inaspettatamente!
è lento, è per questo che sto tirando fuori qualche conoscenza utile da esso finora, dà una comprensione di alcune cose
No, nella NS bayesiana, i pesi sono semplicemente ottimizzati campionando i pesi dalle distribuzioni, e l'output è anche una distribuzione che contiene un mucchio di scelte, ma ha una media, varianza, ecc. In altre parole, è una sorta di cattura di molte varianti che non sono effettivamente nel set di dati di allenamento, ma sono, a priori, assunti. Più campioni sono immessi in tale NS, più si avvicina ad una regolare, cioè gli approcci bayesiani sono inizialmente per insiemi di dati non molto grandi. Questo è quello che so finora.
Cioè tali NS non hanno bisogno di serie di dati molto grandi, i risultati convergeranno a quelli convenzionali. Ma dopo l'addestramento l'output non sarà una stima puntuale, ma una distribuzione di probabilità per ogni campione.
è lento, è per questo che sto tirando fuori qualche conoscenza utile da esso finora, dà una comprensione di alcune cose
è lento, è per questo che sto tirando fuori qualche conoscenza utile da esso finora, dà una comprensione di alcune cose
Ecco dai commenti https://www.mql5.com/ru/forum/226219 all'articolo di Vladimir sull'ottimizzazione bayesiana, come si traccia la curva su più punti. Ma allora non hanno nemmeno bisogno di NS/foreste - si può semplicemente cercare la risposta proprio su questa curva.
Un altro problema - se un ottimizzatore non riesce ad imparare, insegnerà a NS delle sciocchezze incomprensibili.
Qui per 3 caratteristiche Bayes lavoro
campione insegnato
Vuoi matematica provare a leggere questohttp://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Inter-universal%20Teichmuller%20Theory%20I.pdfE non capirete che non siete un matematico, ma un fallito.