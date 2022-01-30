- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1177
|GBPCAD
|782
|GBPAUD
|648
|EURSGD
|582
|EURGBP
|288
|NZDCAD
|201
|EURCHF
|27
|AUDNZD
|22
|SUMMARY
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|569
|GBPAUD
|711
|EURSGD
|384
|EURGBP
|429
|NZDCAD
|325
|EURCHF
|82
|AUDNZD
|-120
|SUMMARY
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|59K
|GBPCAD
|34K
|GBPAUD
|50K
|EURSGD
|40K
|EURGBP
|15K
|NZDCAD
|7.9K
|EURCHF
|7.3K
|AUDNZD
|-7.9K
|SUMMARY
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
FidelisCapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 9
|
GoMarkets-Real 2
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 48
|
ICMarkets-Live18
|0.43 × 47
|
ICMarkets-Live11
|0.45 × 165
|
ICMarkets-Live01
|0.49 × 81
|
SimpleFX-LiveUK
|0.50 × 24
|
Monex-Server2
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.54 × 115
|
ICMarkets-Live17
|0.73 × 320
|
Tickmill-Live04
|0.73 × 44
|
EGlobal-Cent5
|0.75 × 60
|
ICMarketsSC-Live18
|0.76 × 92
|
ICMarkets-Live06
|0.77 × 204
|
ICMarkets-Live05
|0.78 × 60
|
ICMarkets-Live14
|0.83 × 132
|
Pepperstone-Edge05
|0.92 × 38
|
ICMarkets-Live04
|0.96 × 160
|
ICMarkets-Live02
|0.98 × 137
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 8
This signal of Night Hawk EA with 2nd set pack.
Trade is moderately conservative. The entry into the market of the first order occurs in the Asian session.
The system using filters of unidirectional currencies, maximum drawdown and amount of open orders.
Read more about the advisor in its description: https://www.mql5.com/ru/market/product/25878
Recommend deposite: 1500-2000$ per 0.01 lot
Recommended ECN broker: IC Markets
Max spread: 4 pips
Leverage: 1:500 or higher
