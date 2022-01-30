SignauxSections
Roman Starostin

Night Hawk

Roman Starostin
3 avis
Fiabilité
352 semaines
2 / 7.3K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2018 891%
ICMarkets-Live15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 740
Bénéfice trades:
2 803 (74.94%)
Perte trades:
937 (25.05%)
Meilleure transaction:
140.66 USD
Pire transaction:
-72.21 USD
Bénéfice brut:
10 277.75 USD (647 566 pips)
Perte brute:
-5 441.17 USD (444 494 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (79.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 111.10 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
85.06%
Charge de dépôt maximale:
20.45%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.26
Longs trades:
1 560 (41.71%)
Courts trades:
2 180 (58.29%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
1.29 USD
Bénéfice moyen:
3.67 USD
Perte moyenne:
-5.81 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-291.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-364.82 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.03%
Prévision annuelle:
0.41%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
364.82 USD (6.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.72% (327.04 USD)
Par fonds propres:
55.41% (1 157.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1177
GBPCAD 782
GBPAUD 648
EURSGD 582
EURGBP 288
NZDCAD 201
EURCHF 27
AUDNZD 22
SUMMARY 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.3K
GBPCAD 569
GBPAUD 711
EURSGD 384
EURGBP 429
NZDCAD 325
EURCHF 82
AUDNZD -120
SUMMARY 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 59K
GBPCAD 34K
GBPAUD 50K
EURSGD 40K
EURGBP 15K
NZDCAD 7.9K
EURCHF 7.3K
AUDNZD -7.9K
SUMMARY 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +140.66 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +79.86 USD
Perte consécutive maximale: -291.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live20
0.00 × 1
FidelisCapitalMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 2
TitanFX-03
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 9
GoMarkets-Real 2
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 48
ICMarkets-Live18
0.43 × 47
ICMarkets-Live11
0.45 × 165
ICMarkets-Live01
0.49 × 81
SimpleFX-LiveUK
0.50 × 24
Monex-Server2
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.54 × 115
ICMarkets-Live17
0.73 × 320
Tickmill-Live04
0.73 × 44
EGlobal-Cent5
0.75 × 60
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 92
ICMarkets-Live06
0.77 × 204
ICMarkets-Live05
0.78 × 60
ICMarkets-Live14
0.83 × 132
Pepperstone-Edge05
0.92 × 38
ICMarkets-Live04
0.96 × 160
ICMarkets-Live02
0.98 × 137
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 8
134 plus...
This signal of Night Hawk EA with 2nd set pack. 

Trade is moderately conservative. The entry into the market of the first order occurs in the Asian session.

The system using filters of unidirectional currencies, maximum drawdown and amount of open orders.

Read more about the advisor in its description: https://www.mql5.com/ru/market/product/25878


Recommend deposite: 1500-2000$ per 0.01 lot

Recommended ECN broker: IC Markets 

Max spread: 4 pips

Leverage: 1:500 or higher


Note moyenne:
[Supprimé] 2022.01.30 04:08 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ding Qiu
797
Ding Qiu 2020.05.14 04:40 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Fazliddin Kosimov
7609
Fazliddin Kosimov 2019.03.11 17:11 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

2025.03.19 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 09:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.06.29 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.29 02:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.06.29 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.29 00:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.01.04 00:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.01.02 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.01.02 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.10.06 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.10.06 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.01.04 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.12.30 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
