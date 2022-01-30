SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Night Hawk
Roman Starostin

Night Hawk

Roman Starostin
3 recensioni
Affidabilità
352 settimane
2 / 7.3K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2018 891%
ICMarkets-Live15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 740
Profit Trade:
2 803 (74.94%)
Loss Trade:
937 (25.05%)
Best Trade:
140.66 USD
Worst Trade:
-72.21 USD
Profitto lordo:
10 277.75 USD (647 566 pips)
Perdita lorda:
-5 441.17 USD (444 494 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (79.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 111.10 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
85.06%
Massimo carico di deposito:
20.45%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.26
Long Trade:
1 560 (41.71%)
Short Trade:
2 180 (58.29%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
3.67 USD
Perdita media:
-5.81 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-291.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-364.82 USD (7)
Crescita mensile:
-0.05%
Previsione annuale:
0.41%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
364.82 USD (6.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.72% (327.04 USD)
Per equità:
55.41% (1 157.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1177
GBPCAD 782
GBPAUD 648
EURSGD 582
EURGBP 288
NZDCAD 201
EURCHF 27
AUDNZD 22
SUMMARY 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.3K
GBPCAD 569
GBPAUD 711
EURSGD 384
EURGBP 429
NZDCAD 325
EURCHF 82
AUDNZD -120
SUMMARY 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 59K
GBPCAD 34K
GBPAUD 50K
EURSGD 40K
EURGBP 15K
NZDCAD 7.9K
EURCHF 7.3K
AUDNZD -7.9K
SUMMARY 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.66 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +79.86 USD
Massima perdita consecutiva: -291.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 1
FidelisCapitalMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 2
TitanFX-03
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 9
GoMarkets-Real 2
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 48
ICMarkets-Live18
0.43 × 47
ICMarkets-Live11
0.45 × 165
ICMarkets-Live01
0.49 × 81
SimpleFX-LiveUK
0.50 × 24
Monex-Server2
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.54 × 115
ICMarkets-Live17
0.73 × 320
Tickmill-Live04
0.73 × 44
EGlobal-Cent5
0.75 × 60
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 92
ICMarkets-Live06
0.77 × 204
ICMarkets-Live05
0.78 × 60
ICMarkets-Live14
0.83 × 132
Pepperstone-Edge05
0.92 × 38
ICMarkets-Live04
0.96 × 160
ICMarkets-Live02
0.98 × 137
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 8
134 più
This signal of Night Hawk EA with 2nd set pack. 

Trade is moderately conservative. The entry into the market of the first order occurs in the Asian session.

The system using filters of unidirectional currencies, maximum drawdown and amount of open orders.

Read more about the advisor in its description: https://www.mql5.com/ru/market/product/25878


Recommend deposite: 1500-2000$ per 0.01 lot

Recommended ECN broker: IC Markets 

Max spread: 4 pips

Leverage: 1:500 or higher


Valutazione media:
[Eliminato] 2022.01.30 04:08 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione

Ding Qiu
797
Ding Qiu 2020.05.14 04:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione

Fazliddin Kosimov
7609
Fazliddin Kosimov 2019.03.11 17:11 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione

2025.03.19 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 09:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.06.29 03:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.29 02:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.06.29 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.29 00:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.01.04 00:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.01.02 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.01.02 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.10.06 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.10.06 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.01.04 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.12.30 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Night Hawk
30USD al mese
891%
2
7.3K
USD
3.7K
USD
352
99%
3 740
74%
85%
1.88
1.29
USD
55%
1:500
