Bienvenue sur la page officielle de CiroScalperEdge, un système de scalping EUR/USD conçu pour une performance stable, disciplinée et totalement transparente.

Vous trouverez ci-dessous :

la description complète,

les recommandations d’utilisation,

la philosophie de risque,

et la FAQ intégrale.

Si vous avez des questions, réagissez en commentaire — je réponds rapidement et mets régulièrement cette section à jour.

CiroScalperEdge est un algorithme de scalping conservateur en range, conçu exclusivement pour EUR/USD sur M1, destiné aux traders qui recherchent stabilité, discipline et constance à long terme.

Aucun martingale.

Aucune grille.

Aucun hedging.

Aucune récupération de position dangereuse.

Juste une exécution propre, réglée, et 100 % basée sur des règles.

Le système combine :

des filtres de marché pilotés par IA

un module strict de protection du spread

un Stop Loss fixe

un Break Even automatique

un Quick Take structurel

une architecture risk-first conçue pour une évolution douce et régulière du capital

CiroScalperEdge scalpe uniquement des contextes non-directionnels, évite les spreads toxiques, les périodes à risque et les phases de volatilité explosive.

(Données tick par tick)

Performance totale : +88,4 %

CAGR : ≈ 24,3 % par an (≈ 1,8 % par mois)

Drawdown maximal : 21,7 %

Profit Factor : 1,31

Environ 400 trades par an

Timeframe : M1

Symbole : EURUSD uniquement

Levier 1:30, réaliste et applicable pour tous les abonnés européens

CiroScalperEdge ne trade que les marchés en range.

Jamais en tendance.

Jamais en breakout.

Il s’appuie sur :

✔ contractions de volatilité

✔ micro-pullbacks

✔ compression des bandes de Bollinger

✔ micro-réversions RSI

✔ filtre IA-Gate contre les conditions toxiques

✔ filtrage ATR du bruit

✔ plafond de spread pour éviter les exécutions dangereuses

Le robot capture de petits retours à la moyenne dans des micro-ranges, avec :

des trades très courts (secondes à quelques minutes)

un SL toujours respecté

aucune moyenne à la baisse

aucune pyramide de positions

Objectif : une courbe d’équité propre et stable — pas des pics violents.

Aucune stratégie ne peut éliminer le risque.

CiroScalperEdge est pensé pour maximiser :

la stabilité

la discipline

l’exposition maîtrisée

la constance dans le temps

la préservation du capital avant la performance

C’est un outil professionnel — pas une promesse irréaliste.

Avec 25 ans d’expérience sur les trading floors d’une grande banque américaine, spécialisé dans :

l’exécution court terme,

la micro-structure de marché,

les flux haute fréquence,

la modélisation du spread,

… j’ai conçu CiroScalperEdge comme la synthèse d’une discipline de scalping institutionnel adaptée à l’automatisation retail la plus sûre possible.

• Pourquoi uniquement EUR/USD ?

Parce que c’est la paire la plus propre pour du scalping M1 : spread bas, forte liquidité, volatilité régulière.

• Est-ce que l’EA utilise du martingale ou du grid ?

Jamais.

Un seul trade à la fois, SL fixe.

• Compatible prop firms ?

Oui. Aucun comportement interdit.

• Nombre de trades ?

5 à 15 par semaine en moyenne.

• Pourquoi éviter les tendances ?

Le scalping de réversion fonctionne uniquement en range.

Les tendances détruisent les scalpers — donc l’EA les évite totalement.

• C’est quoi l’IA-Gate ?

Un module interne qui bloque :

spikes soudains, déséquilibres, bougies toxiques, spreads anormaux, expansions violentes.

• Conditions de broker recommandées ?

Spread bas (0.0–0.4 idéal, <1.0 max)

Exécution rapide

VPS conseillé

Commissions réduites

• Pourquoi la croissance mensuelle moyenne est de ~1,8 % ?

Parce que la priorité est la stabilité, pas l’agressivité.

• Pourquoi certains mois ont moins de trades ?

Parce que le marché n’était pas en range.

CiroScalperEdge privilégie la qualité.

• Les backtests sont-ils réalistes ?

Oui — tick par tick, spreads réalistes, SL/TP exécutés fidèlement.

• Pourquoi le drawdown est contrôlé ?

Parce que l’exposition est limitée, le SL est fixe, et aucune récupération n’est utilisée.

• Les résultats réels peuvent-ils varier ?

Légèrement — conditions de marché obligent.

Mais les comportements structurels restent constants.

Merci à tous ceux qui soutiennent ce signal.

Si vous avez besoin d’aide pour votre gestion du risque ou vos réglages, je suis disponible et ravi de vous assister.

Safe trading — et discipline avant tout.