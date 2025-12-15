- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Bienvenue sur la page officielle de CiroScalperEdge, un système de scalping EUR/USD conçu pour une performance stable, disciplinée et totalement transparente.
Vous trouverez ci-dessous :
-
la description complète,
-
les recommandations d’utilisation,
-
la philosophie de risque,
-
et la FAQ intégrale.
Si vous avez des questions, réagissez en commentaire — je réponds rapidement et mets régulièrement cette section à jour.
⚡ CiroScalperEdge – Description du signal (optimisée SEO)
CiroScalperEdge est un algorithme de scalping conservateur en range, conçu exclusivement pour EUR/USD sur M1, destiné aux traders qui recherchent stabilité, discipline et constance à long terme.
Aucun martingale.
Aucune grille.
Aucun hedging.
Aucune récupération de position dangereuse.
Juste une exécution propre, réglée, et 100 % basée sur des règles.
Le système combine :
-
des filtres de marché pilotés par IA
-
un module strict de protection du spread
-
un Stop Loss fixe
-
un Break Even automatique
-
un Quick Take structurel
-
une architecture risk-first conçue pour une évolution douce et régulière du capital
CiroScalperEdge scalpe uniquement des contextes non-directionnels, évite les spreads toxiques, les périodes à risque et les phases de volatilité explosive.
📈 Performances Backtest (2023 → Nov 2025)
(Données tick par tick)
-
Performance totale : +88,4 %
-
CAGR : ≈ 24,3 % par an (≈ 1,8 % par mois)
-
Drawdown maximal : 21,7 %
-
Profit Factor : 1,31
-
Environ 400 trades par an
-
Timeframe : M1
-
Symbole : EURUSD uniquement
-
Levier 1:30, réaliste et applicable pour tous les abonnés européens
SEO interne inclus : scalping EURUSD, faible drawdown, trading stable, algorithmique sûr, pas de martingale, stratégie de range.
🧠 Logique de trading (résumé clair)
CiroScalperEdge ne trade que les marchés en range.
Jamais en tendance.
Jamais en breakout.
Il s’appuie sur :
✔ contractions de volatilité
✔ micro-pullbacks
✔ compression des bandes de Bollinger
✔ micro-réversions RSI
✔ filtre IA-Gate contre les conditions toxiques
✔ filtrage ATR du bruit
✔ plafond de spread pour éviter les exécutions dangereuses
Le robot capture de petits retours à la moyenne dans des micro-ranges, avec :
-
des trades très courts (secondes à quelques minutes)
-
un SL toujours respecté
-
aucune moyenne à la baisse
-
aucune pyramide de positions
Objectif : une courbe d’équité propre et stable — pas des pics violents.
🛡 Philosophie de risque
Aucune stratégie ne peut éliminer le risque.
CiroScalperEdge est pensé pour maximiser :
-
la stabilité
-
la discipline
-
l’exposition maîtrisée
-
la constance dans le temps
-
la préservation du capital avant la performance
C’est un outil professionnel — pas une promesse irréaliste.
👤 À propos du développeur
Avec 25 ans d’expérience sur les trading floors d’une grande banque américaine, spécialisé dans :
-
l’exécution court terme,
-
la micro-structure de marché,
-
les flux haute fréquence,
-
la modélisation du spread,
… j’ai conçu CiroScalperEdge comme la synthèse d’une discipline de scalping institutionnel adaptée à l’automatisation retail la plus sûre possible.
🔍 FAQ – Partie 1 : Comportement général
• Pourquoi uniquement EUR/USD ?
Parce que c’est la paire la plus propre pour du scalping M1 : spread bas, forte liquidité, volatilité régulière.
• Est-ce que l’EA utilise du martingale ou du grid ?
Jamais.
Un seul trade à la fois, SL fixe.
• Compatible prop firms ?
Oui. Aucun comportement interdit.
• Nombre de trades ?
5 à 15 par semaine en moyenne.
🔍 FAQ – Partie 2 : Technologie & Exécution
• Pourquoi éviter les tendances ?
Le scalping de réversion fonctionne uniquement en range.
Les tendances détruisent les scalpers — donc l’EA les évite totalement.
• C’est quoi l’IA-Gate ?
Un module interne qui bloque :
spikes soudains, déséquilibres, bougies toxiques, spreads anormaux, expansions violentes.
• Conditions de broker recommandées ?
-
Spread bas (0.0–0.4 idéal, <1.0 max)
-
Exécution rapide
-
VPS conseillé
-
Commissions réduites
• Pourquoi la croissance mensuelle moyenne est de ~1,8 % ?
Parce que la priorité est la stabilité, pas l’agressivité.
🔍 FAQ – Partie 3 : Backtests & Trading réel
• Pourquoi certains mois ont moins de trades ?
Parce que le marché n’était pas en range.
CiroScalperEdge privilégie la qualité.
• Les backtests sont-ils réalistes ?
Oui — tick par tick, spreads réalistes, SL/TP exécutés fidèlement.
• Pourquoi le drawdown est contrôlé ?
Parce que l’exposition est limitée, le SL est fixe, et aucune récupération n’est utilisée.
• Les résultats réels peuvent-ils varier ?
Légèrement — conditions de marché obligent.
Mais les comportements structurels restent constants.
❤️ Merci
Merci à tous ceux qui soutiennent ce signal.
Si vous avez besoin d’aide pour votre gestion du risque ou vos réglages, je suis disponible et ravi de vous assister.
Safe trading — et discipline avant tout.