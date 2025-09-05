SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Low Risk
Zicheng Liao

Low Risk

Zicheng Liao
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
532
Bénéfice trades:
336 (63.15%)
Perte trades:
196 (36.84%)
Meilleure transaction:
1 486.08 USD
Pire transaction:
-2 157.44 USD
Bénéfice brut:
48 943.26 USD (61 465 pips)
Perte brute:
-32 387.15 USD (62 039 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 162.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 779.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
73.83%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
271 (50.94%)
Courts trades:
261 (49.06%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
31.12 USD
Bénéfice moyen:
145.66 USD
Perte moyenne:
-165.24 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-10.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 719.28 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.52%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 524.25 USD (3.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.83% (4 524.25 USD)
Par fonds propres:
7.34% (8 658.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 216
GBPUSD 67
AUDCAD 52
EURAUD 37
EURUSD 36
USDCHF 23
USDCAD 22
USDJPY 19
AUDUSD 18
NZDUSD 16
EURGBP 16
EURCAD 5
GBPCAD 3
AUDNZD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.1K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -1.3K
EURAUD -1.8K
EURUSD 7.1K
USDCHF 1.9K
USDCAD 3.3K
USDJPY 2.3K
AUDUSD -384
NZDUSD 1.1K
EURGBP 3.6K
EURCAD 2.1K
GBPCAD -57
AUDNZD -352
CHFJPY -275
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.4K
GBPUSD -812
AUDCAD -9.3K
EURAUD -1.9K
EURUSD 6.9K
USDCHF 1.1K
USDCAD 4.1K
USDJPY 2.1K
AUDUSD -141
NZDUSD 1.1K
EURGBP 3.1K
EURCAD 2.7K
GBPCAD 62
AUDNZD -1.1K
CHFJPY -781
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 486.08 USD
Pire transaction: -2 157 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 162.16 USD
Perte consécutive maximale: -10.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.09.18 14:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
