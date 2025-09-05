SegnaliSezioni
Zicheng Liao

Low Risk

Zicheng Liao
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 17%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
675
Profit Trade:
386 (57.18%)
Loss Trade:
289 (42.81%)
Best Trade:
1 486.08 USD
Worst Trade:
-2 157.44 USD
Profitto lordo:
48 956.94 USD (62 938 pips)
Perdita lorda:
-32 426.84 USD (64 127 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 162.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 779.12 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
73.83%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
201
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.65
Long Trade:
372 (55.11%)
Short Trade:
303 (44.89%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
24.49 USD
Profitto medio:
126.83 USD
Perdita media:
-112.20 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-24.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 719.28 USD (8)
Crescita mensile:
2.49%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 524.25 USD (3.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.83% (4 524.25 USD)
Per equità:
7.34% (8 658.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 226
GDAXI 86
GBPUSD 68
AUDCAD 52
WS30 40
EURAUD 37
EURUSD 37
USDCHF 24
USDCAD 23
USDJPY 20
AUDUSD 19
NZDUSD 17
EURGBP 16
EURCAD 5
GBPCAD 3
AUDNZD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2.1K
GDAXI -22
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -1.3K
WS30 -1
EURAUD -1.8K
EURUSD 7.1K
USDCHF 1.9K
USDCAD 3.3K
USDJPY 2.3K
AUDUSD -384
NZDUSD 1.1K
EURGBP 3.6K
EURCAD 2.1K
GBPCAD -57
AUDNZD -352
CHFJPY -275
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.7K
GDAXI -483
GBPUSD -739
AUDCAD -9.3K
WS30 -90
EURAUD -1.9K
EURUSD 7K
USDCHF 1.1K
USDCAD 4.1K
USDJPY 2.1K
AUDUSD -125
NZDUSD 1.1K
EURGBP 3.1K
EURCAD 2.7K
GBPCAD 62
AUDNZD -1.1K
CHFJPY -781
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 486.08 USD
Worst Trade: -2 157 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 162.16 USD
Massima perdita consecutiva: -24.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Low Risk
999USD al mese
17%
0
0
USD
117K
USD
12
76%
675
57%
100%
1.50
24.49
USD
7%
1:200
