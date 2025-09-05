SinyallerBölümler
Zicheng Liao

Low Risk

Zicheng Liao
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
675
Kârla kapanan işlemler:
386 (57.18%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (42.81%)
En iyi işlem:
1 486.08 USD
En kötü işlem:
-2 157.44 USD
Brüt kâr:
48 956.94 USD (62 938 pips)
Brüt zarar:
-32 426.84 USD (64 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 162.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 779.12 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
73.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
201
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.65
Alış işlemleri:
372 (55.11%)
Satış işlemleri:
303 (44.89%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
24.49 USD
Ortalama kâr:
126.83 USD
Ortalama zarar:
-112.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-24.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 719.28 USD (8)
Aylık büyüme:
2.49%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 524.25 USD (3.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.83% (4 524.25 USD)
Varlığa göre:
7.34% (8 658.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 226
GDAXI 86
GBPUSD 68
AUDCAD 52
WS30 40
EURAUD 37
EURUSD 37
USDCHF 24
USDCAD 23
USDJPY 20
AUDUSD 19
NZDUSD 17
EURGBP 16
EURCAD 5
GBPCAD 3
AUDNZD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.1K
GDAXI -22
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -1.3K
WS30 -1
EURAUD -1.8K
EURUSD 7.1K
USDCHF 1.9K
USDCAD 3.3K
USDJPY 2.3K
AUDUSD -384
NZDUSD 1.1K
EURGBP 3.6K
EURCAD 2.1K
GBPCAD -57
AUDNZD -352
CHFJPY -275
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.7K
GDAXI -483
GBPUSD -739
AUDCAD -9.3K
WS30 -90
EURAUD -1.9K
EURUSD 7K
USDCHF 1.1K
USDCAD 4.1K
USDJPY 2.1K
AUDUSD -125
NZDUSD 1.1K
EURGBP 3.1K
EURCAD 2.7K
GBPCAD 62
AUDNZD -1.1K
CHFJPY -781
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 486.08 USD
En kötü işlem: -2 157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 162.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.18 14:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
