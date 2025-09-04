- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
23 701
Bénéfice trades:
15 173 (64.01%)
Perte trades:
8 528 (35.98%)
Meilleure transaction:
914.83 USD
Pire transaction:
-261.27 USD
Bénéfice brut:
38 811.08 USD (163 383 706 pips)
Perte brute:
-30 282.16 USD (156 009 927 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (148.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 574.52 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.41%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
4110
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
2.45
Longs trades:
11 833 (49.93%)
Courts trades:
11 868 (50.07%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
2.56 USD
Perte moyenne:
-3.55 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-3 430.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 430.21 USD (45)
Croissance mensuelle:
32.52%
Prévision annuelle:
394.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 475.04 USD (13.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.39% (3 475.04 USD)
Par fonds propres:
37.64% (8 416.95 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23699
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|8.7K
|XAUUSD
|-127
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|9M
|XAUUSD
|-127K
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +914.83 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +148.53 USD
Perte consécutive maximale: -3 430.21 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.84 × 196
|
Swissquote-Live6
|2.33 × 3
|
FxPro.com-Real06
|3.29 × 14
|
Exness-Real3
|16.38 × 405
|
FBS-Real-8
|19.00 × 2
|
Exness-Real6
|24.00 × 2
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
52%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
19
99%
23 701
64%
100%
1.28
0.36
USD
USD
38%
1:500