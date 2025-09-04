SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bubu
Baker Ghazi

Bubu

Baker Ghazi
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
Exness-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23 701
Bénéfice trades:
15 173 (64.01%)
Perte trades:
8 528 (35.98%)
Meilleure transaction:
914.83 USD
Pire transaction:
-261.27 USD
Bénéfice brut:
38 811.08 USD (163 383 706 pips)
Perte brute:
-30 282.16 USD (156 009 927 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (148.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 574.52 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.41%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
4110
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
2.45
Longs trades:
11 833 (49.93%)
Courts trades:
11 868 (50.07%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
2.56 USD
Perte moyenne:
-3.55 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-3 430.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 430.21 USD (45)
Croissance mensuelle:
32.52%
Prévision annuelle:
394.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 475.04 USD (13.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.39% (3 475.04 USD)
Par fonds propres:
37.64% (8 416.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 23699
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 8.7K
XAUUSD -127
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 9M
XAUUSD -127K
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +914.83 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +148.53 USD
Perte consécutive maximale: -3 430.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.84 × 196
Swissquote-Live6
2.33 × 3
FxPro.com-Real06
3.29 × 14
Exness-Real3
16.38 × 405
FBS-Real-8
19.00 × 2
Exness-Real6
24.00 × 2
Aucun avis
2025.09.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
