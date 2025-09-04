- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24 395
Kârla kapanan işlemler:
15 635 (64.09%)
Zararla kapanan işlemler:
8 760 (35.91%)
En iyi işlem:
914.83 USD
En kötü işlem:
-261.27 USD
Brüt kâr:
39 387.75 USD (168 151 440 pips)
Brüt zarar:
-30 597.36 USD (158 584 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (148.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 574.52 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.41%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4451
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
12 176 (49.91%)
Satış işlemleri:
12 219 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
2.52 USD
Ortalama zarar:
-3.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-3 430.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 430.21 USD (45)
Aylık büyüme:
30.11%
Yıllık tahmin:
365.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 475.04 USD (13.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.39% (3 475.04 USD)
Varlığa göre:
37.64% (8 416.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24393
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|8.9K
|XAUUSD
|-127
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|11M
|XAUUSD
|-127K
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +914.83 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +148.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 430.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
54%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
19
99%
24 395
64%
100%
1.28
0.36
USD
USD
38%
1:500