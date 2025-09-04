SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bubu
Baker Ghazi

Bubu

Baker Ghazi
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
Exness-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24 395
Kârla kapanan işlemler:
15 635 (64.09%)
Zararla kapanan işlemler:
8 760 (35.91%)
En iyi işlem:
914.83 USD
En kötü işlem:
-261.27 USD
Brüt kâr:
39 387.75 USD (168 151 440 pips)
Brüt zarar:
-30 597.36 USD (158 584 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (148.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 574.52 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.41%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4451
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
12 176 (49.91%)
Satış işlemleri:
12 219 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
2.52 USD
Ortalama zarar:
-3.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-3 430.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 430.21 USD (45)
Aylık büyüme:
30.11%
Yıllık tahmin:
365.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 475.04 USD (13.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.39% (3 475.04 USD)
Varlığa göre:
37.64% (8 416.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 24393
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 8.9K
XAUUSD -127
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 11M
XAUUSD -127K
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +914.83 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +148.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 430.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.84 × 196
Swissquote-Live6
2.33 × 3
FxPro.com-Real06
3.29 × 14
Exness-Real3
16.38 × 405
FBS-Real-8
19.00 × 2
Exness-Real6
24.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
