Baker Ghazi

Bubu

Baker Ghazi
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 54%
Exness-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24 277
Profit Trade:
15 553 (64.06%)
Loss Trade:
8 724 (35.94%)
Best Trade:
914.83 USD
Worst Trade:
-261.27 USD
Profitto lordo:
39 322.41 USD (167 406 402 pips)
Perdita lorda:
-30 567.49 USD (158 337 077 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (148.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 574.52 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.41%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
4447
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
12 120 (49.92%)
Short Trade:
12 157 (50.08%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
-3.50 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-3 430.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 430.21 USD (45)
Crescita mensile:
31.00%
Previsione annuale:
376.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 475.04 USD (13.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.39% (3 475.04 USD)
Per equità:
37.64% (8 416.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 24275
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 8.9K
XAUUSD -127
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 11M
XAUUSD -127K
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +914.83 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +148.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3 430.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.84 × 196
Swissquote-Live6
2.33 × 3
FxPro.com-Real06
3.29 × 14
Exness-Real3
16.38 × 405
FBS-Real-8
19.00 × 2
Exness-Real6
24.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
