- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24 277
Profit Trade:
15 553 (64.06%)
Loss Trade:
8 724 (35.94%)
Best Trade:
914.83 USD
Worst Trade:
-261.27 USD
Profitto lordo:
39 322.41 USD (167 406 402 pips)
Perdita lorda:
-30 567.49 USD (158 337 077 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (148.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 574.52 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.41%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
4447
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
12 120 (49.92%)
Short Trade:
12 157 (50.08%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
-3.50 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-3 430.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 430.21 USD (45)
Crescita mensile:
31.00%
Previsione annuale:
376.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 475.04 USD (13.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.39% (3 475.04 USD)
Per equità:
37.64% (8 416.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24275
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|8.9K
|XAUUSD
|-127
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|11M
|XAUUSD
|-127K
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +914.83 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +148.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3 430.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.84 × 196
|
Swissquote-Live6
|2.33 × 3
|
FxPro.com-Real06
|3.29 × 14
|
Exness-Real3
|16.38 × 405
|
FBS-Real-8
|19.00 × 2
|
Exness-Real6
|24.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
54%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
19
99%
24 277
64%
100%
1.28
0.36
USD
USD
38%
1:500